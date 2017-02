Previa Once Caldas- Deportivo Cali: 'Albos' y 'Verdes' luchan por los tres puntos

Google Plus

Mario Meza May

Fotomontaje: Juan Camilo Álvarez- VAVEL

El Deportivo Cali visita al Once Caldas en el Palogrande, en la búsqueda de su primera victoria como visitante en la Liga Águila 2017-I. Con dos victorias en los últimos cinco partidos de visitante, se presenta el Cali en la ciudad de las puertas abiertas.

El equipo de Mario Alberto Yepes viene de obtener un muy buen triunfo ante el Atlético Huila. Ahora la consigna es ganar en Manizales, para ello debe romper con una racha de dos derrotas consecutivas por fuera.

Mientras tanto, su rival el Once Caldas, aún no gana en este campeonato, tiene la necesidad de los tres puntos para buscar recomponer el camino en el torneo. De no ganar se complicaría desde el inicio las aspiraciones de los manizalitas.

Pasado reciente es favorable al Cali

En los últimos 7 partidos entre el Once y el Cali en Palogrande, el equipo verde ha obtenido 3 victorias, 2 empates y ha sufrido 2 derrotas. A su vez, en Palogrande los verdes en los últimos 7 partidos han marcado 12 tantos y han recibido 10.

La más reciente victoria verde en Palogrande fue el 10 de mayo de 2015, con resultado de 2-3 a favor del Cali. Aquella tarde marcaron Mateo Casierra un doblete y Andrés Felipe Roa, y por el Caldas descontó Jhon Freddy Salazar y Jhon Pajoy.

Probable alineación

El Deportivo Cali formaría con: Camilo Vargas en el arco; en la defensa Luis Manuel Orejuela, Juan Sebastián Quintero, Germán Mera y Jeison Angulo; en la contención Andrés Pérez y Daniel Giraldo, como extremos estarán Fabián Sambueza y Andrés Felipe Roa; como delanteros José David Lloreda y Jefferson Duque.

El partido se juega este domingo desde las 15.00 horas, se transmite por RCN Televisión y lo puede seguir en nuestro minuto a minuto en VAVEL Colombia.