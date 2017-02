Deportivo Cali vs. Cortuluá: Los 'azucareros' en el Pascual quieren adueñarse del liderato

Fotomontaje: Juan Camilo Álvarez- VAVEL

El Deportivo Cali viene de dos victorias reconfortantes, este sábado ante el empate del Deportivo Pasto podría ser líder parcial de la Liga Águila 2017-I si vence al Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero. Y es que ante los del Corazón del Valle no se puede empatar.

El profesor Mario Alberto Yepes ha tenido toda la semana en la cabeza que once titular pondrá en cancha ante los tulueños. En la convocatoria debe reemplazar de cuatro a cinco elementos y en el once titular podría variar dos o tres nombres. Es un partido clave para Yepes, ganar a Tuluá es un objetivo necesario en la campaña de la presente liga.

Los reemplazos y las dudas

El primer cambio seguro en el once será el de Yonathan Murillo, que entrará por el expulsado Jeison Angulo. En el medio, debe encontrarle un reemplazante a Andrés Felipe Roa, los opcionados son Cardona, Benedetti, Candelo y Albarracín.

El once de Yepes podría eventualmente una baja más, Camilo Vargas podría no iniciar el partido y en su reemplazo estaría el ex Cortuluá, Pablo Mina. En el elenco corazón, está convocado el ex volante verdiblanco Harrinson Mojica.

Historial reciente ante Cortuluá

En dos campañas se han jugado 10 partidos entre liga y copa, con 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ha marcado 17 goles y recibido 15 goles. Con la localia de los verdes, son 4 victorias y 1 empate, con 10 goles a favor y 4 en contra. Siendo este un historial muy favorable a favor de los verdiblancos.

Probable alineación

El posible once del Deportivo Cali estaría conformado por: Camilo Vargas (Pablo Mina); Luis Manuel Orejuela, Juan Sebastián Quintero, Germán Mera, Yonathan Murillo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Fabián Sambueza, Nicolás Albarracín (Mayer Candelo); José David Lloreda y Jefferson Duque.