Jown Cardona: “Todo es de esperar, yo sé que mi oportunidad va a llegar”

Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

El volante Jown Cardona fue una de las variantes del Deportivo Cali en la segunda parte del partido ante Cortuluá. Cardona ante su ex equipo, supo ser desequilibrante y acabo influyendo en el marcador del partido.

Cardona valoró el rendimiento del rival de este sábado en el Pascual. “Cortuluá es un equipo que te juega bien al fútbol, hay que darle méritos a ellos, es un equipo que trabaja bien con la pelota y por ahí nos cogieron la pelota en parte del partido”, indicó.

El jugador intervino en la última jugada del encuentro, donde se generó la segunda anotación verde. Cardona manifestó: “Sea autogol o no sea, creo que lo importante es aportarle al equipo y se entra hacer eso”.

Sobre su rol en el equipo, Cardona afirmó que Yepes dice que “los suplentes tienen que ser más importantes que los que entran jugando”, además que, él de momento no es titular y que “eso ya es decisión del profe, estoy tranquilo, no me estoy apresurando, no estoy desesperado por jugar, y yo sé que mi oportunidad va a llegar”. Finalmente, Cardona advierte que “hay que luchar y aportar en cada partido”.

El calendario del Cali trae dos visitas a la altura, antes de recibir al Sportivo Luqueño por la Copa Conmebol Suramericana. Cardona no pierde el norte y es consciente que primero deben sacar los resultados en la liga: “Son partidos que son complicados, vienen dos juegos en la altura. Eso es de mentalidad y creer en lo que venimos haciendo”. Luego agregó: “Nos toca Tigres, primero pensar en ellos y después lo que sigue”.

El hábil mediocampista azucarero tuvo palabras de elogio para Mayer Candelo y Mario Yepes. “El profe me dice que juegue, que sepa hacer lo que he venido haciendo y Mayer siempre me da esa libertad para jugar. Es un maestro para mí”, concluyó.