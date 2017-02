Mario Yepes: "El equipo fue muy plano"

Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

Mario Alberto Yepes tuvo que afrontar una acalorada rueda de prensa, el entrenador verdiblanco debió absolver el interrogatorio de los periodistas, los cuales, punzantemente le preguntaron sobre el rendimiento de sus dirigidos.

(También le puede interesar: El Cali desentona en Techo)

Yepes sobre el rendimiento de sus dirigidos reconoció que: "El partido se hizo de trámite de lento por momentos. Ahí somos responsables de no darle rapidez al juego, sobre todo en el primer tiempo". Asimismo, el estratega reiteró: "El equipo fue muy plano y no encontró los momentos para hacer las transiciones rápidas. En el segundo tiempo, sí lo hicimos, pero no con claridad. En el primer tiempo, no nos metimos atrás, pero no salimos a buscar el arco rival. El equipo en el segundo tiempo salió a buscar el partido, aunque no tuvo profundidad y claridad. No pudimos generar esas opciones que veníamos creando en partidos anteriores. En el segundo tiempo, el equipo mejoró, tuvo la pelota, pero no fue contundente cuando llegó".

El timonel azucarero, advirtió que: "No tuvimos la claridad para perforar la defensa de Tigres. El equipo controló el partido, pero nunca fue claro a la hora de generar situaciones. Estamos teniendo una seguidilla de partidos importantes y tenemos que preparar nuestra participación en Sudamericana".

En cuanto a rendimientos individuales, sobre Mayer Candelo afirmó: "Debemos aprovecharlo en los momentos justos. Lo aguantamos bastante. Hay que sacarle provecho como ya lo hemos hecho". Mientras que, en el caso de Jefferson Duque explicó: "Lo reemplazo buscando frescura en el ataque porque venía jugando todos los partidos".

En cuanto al trabajo por las bandas, el equipo le falta compenetración en la salida. Esto dijo el entrenador: "Me preocupa más el tema ofensivo de los laterales. En defensa, clausuraron bien las bandas. Casi todas las pelotas las ganaron en defensa, pero les faltó más apoyo en la zona ofensiva. En el segundo tiempo no tuvieron la claridad para dar los pases que hubieran podido dejar a nuestros delanteros en posición de gol".