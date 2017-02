El Cali queda en deuda en Tunja

Los que vieron el partido hasta el minuto 53, no creerán fácilmente que el Deportivo Cali cayó 3-2 ante Patriotas FC. El cuadro azucarero llevaba tranquilamente el trámite de un partido, pero su defensa se lo complicó y mucho para el DT Mario Alberto Yepes.

En la primera parte, el Deportivo Cali administró un resultado y no arriesgó mucho a sus jugadores en un campo que no era apto para el fútbol de los verdiblancos. Patriotas como equipo local, estuvo mejor pero no ha podía penetrar la defensa del Cali, lo intentó con remates desde afuera pero que no hicieron daño. Lo que sí hizo daño fue el campo de juego, Yonatán Murillo abandonó muy temprano el encuentro por problemas musculares gracias al estado de la cancha, por él entro el defensor Jhon Janner Lucumí.

En la segunda parte, muy temprano el Deportivo Cali se iba adelante en el marcador. En el minuto 46, con una gran anotación de José David Lloreda, tras una gran jugada previa de Benedetti, Cardona y Albarracín. Pero vendría la fatalidad para el Cali.

El equipo en 15 minutos se derrumbó, el juez pitó una falta penal inexistente de Mera que resbaló por el estado de la cancha y su cabeza involuntariamente golpea al delantero rival. Edis Ibargüen cobró por ventanilla, buena ejecución del delantero rojo. En el minuto 65, una pelota que se paseó en el área y no pudo ser despejada, para que en el segundo apareciera Uvaldo Luna, ganando la espalda a Lucumí y eludiendo con gran calidad a Mina para marcar un bonito tanto.

Luego dos minutos más tarde, tres errores individuales dieron el gol a Ibargüen. Quintero estaba mal posicionado, Mera no pudo contener al delantero y Mina con una salida en falso, para que Ibargüen marque su segundo doblete al Cali.

Sobre los minutos finales, el Cali descontó en el marcador, una gran jugada de Kevin Balanta por derecha para tirar un centro que no pudo alcanzar el portero Villete y en el segundo palo solo Miguel Ángel Murillo marcó a placer. Ante el 3-2, Patriotas se cerró en defensa y se defendió con el balón para asegurarse la victoria.

El Deportivo Cali deberá ahora pensar en mejorar, porque se viene el juego de ida de Copa Suramericana ante el Sportivo Luqueño.