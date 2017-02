Vladimir Marín: “En esta serie tenemos que matar o morir”

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

Deportivo Cali recibe a Sportivo Luqueño el próximo martes, en un juego correspondiente a la primera fase de la segunda competición de clubes más importantes de Sudamérica. El cuadro azucarero regresa a un certamen internacional después de su discreta aparición en la Copa Libertadores 2016, en la que terminó en el último lugar de su grupo, producto de conseguir 3 puntos (3 empates) de 18 posibles.

Por su parte, el elenco guaraní llega en un difícil momento, pues está en el fondo de la tabla de posiciones en el rentado nacional, sumando una unidad en tres partidos. Tras los malos resultados, ayer el estratega Héctor Marecos dejó la dirección técnica del equipo. Posterior a esta decisión, Héctor Schonhauser, técnico de la reserva de Luqueño, asumió como interino del plantel profesional para viajar a Colombia.

Vladimir Marín, jugador que defendió la camiseta de la institución verdiblanca durante dos años (2012-2014), compareció ante los medios de comunicación y dio sus impresiones de esta llave y de la actualidad de la escuadra paraguaya.

Actualidad del equipo. “Acá (en Luqueño) hay jugadores de mucha jerarquía y tenemos que saber manejar esta presión. Infortunadamente, en el torneo local no estamos bien, pero esperamos estar a la altura en el torneo internacional”

Estratega interino. “Es un técnico que viene con nosotros desde hace tiempo, que nos conoce y sabe cómo nos desplegamos. En estos dos días que lleva con nosotros va a tratar de implementar un poco de lo que él quiere, y nosotros trataremos de plasmarlo en la cancha”.

Análisis del rival. “Sabemos cuáles son las debilidades y las muchas fortalezas del Deportivo Cali. Tiene jugadores muy desequilibrantes y capaces de hacernos daño. Tenemos que estar muy concentrados. Tratar de generar mucho fútbol y esperemos que podamos concretar las opciones de gol que tengamos. El que menos errores cometa en esta serie es el que va a salir victorioso”

Paso por el Cali. “Hay mucha gente que me quiere y que reconocen y valoran lo que hice acá (Cali). Hay otros que no. Esto es fútbol, hoy me toca defender la camisa de Luque y hay que defenderla a muerte".

El conjunto paraguayo se encuentra hospedad desde ayer en la tarde a Cali y realizará su primera práctica hoy a las 17:00, hora colombiana, en la sede del América de Cali, Cascajal.

El partido de ida de esta llave se jugará en el estadio del Deportivo Cali el 28 de febrero. A partir de las 19:45, hora colombiana, el colegiado argentino Fernando Rapallini impartirá justicia en este duelo.