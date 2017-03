Yepes: "La expulsión también cambió todo"

Google Plus

Foto: Juan Camilo Álvarez- VAVEL

A Mario Yepes el enfrentamiento de ayer ante el Deportivo Independiente Medellín le paso una gran factura, de a poco se van agotando las excusas y la hinchada se impacienta ante los malos resultados del equipo.

La inferioridad del Cali

“Medellín nos hizo ver inferiores a partir del momento que jugamos con 10 hombres, antes el Deportivo Cali había tenido en el primer tiempo varias opciones para cerrar el partido, el análisis va hasta que tenemos que jugar casi 40 minutos con 10 hombres”.

El planteamiento ofensivo del Cali

“Me parece que el equipo en el primer tiempo tuvo además del gol tuvo varias opciones, donde la verdad nos faltó mucha claridad en ese último pase para saberlas aprovechar. En muchas jugadas, sobre todo repito en el primer tiempo encontró muchos espacios que le dio Medellín, pero no supo tener claridad en ese último pase para poderlas definir. Por eso digo me voy con lo que hizo el equipo en el primer tiempo y hasta la expulsión, a pesar de que no supimos en la parte ofensiva haber manejado esos espacios tan grandes que nos brindó el rival sobre todo en el primer tiempo”.

El cambio de Benedetti

“En el momento ya estábamos con 10 hombres, la idea es que él pudiera hacer el esfuerzo que estaba haciendo Lloreda y creemos que físicamente Benedetti lo puede hacer”.

El penal y la expulsión cambió el partido

“Seguramente que sí, vuelvo y repito cuando se presentó la oportunidad de irnos en ventaja, Medellín salió a buscar el partido, dejo muchos espacios que nosotros en algún momento pudimos aprovechar, y generamos bastantes situaciones, no claras porque fallamos en el último pase. Pero, obviamente la expulsión claro que cambia lo que habíamos planeado hacer en el segundo tiempo”.