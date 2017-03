¿Quién será el sucesor de Yepes?

Google Plus

Mario Meza May

Convulsionado fue este jueves para los directivos del Deportivo Cali, en la mañana el presidente Álvaro Martínez, con su estilo protocolario y diplomático no confirmó lo que era un secreto a voces, tanto es así que decía en la mañana esto: “La decisión de cuándo se va Yepes se tomará en el momento en que se tenga que tomar. El directivo no tiene que ver solamente el resultado. Tiene que ver el funcionamiento del equipo”.

De igual forma, Martínez aclaraba: “Yepes tiene un promedio de algo más del 60%. Desde ese punto de vista no preocupa. Yo no le he puesto plazos”.

Sin embargo, tras la llegada de la tarde el Cali dio a conocer el triste comunicado 007 de este año. A través de ese comunicado, la Asociación Deportivo Cali confirmaba que de mutuo acuerdo entre el cuerpo técnico liderado por Mario Yepes y los directivos del club se acordó la terminación del vínculo que hasta este jueves los unía. En el mismo comunicado, anunciaban a Jairo Arboleda como técnico interino.

Las razones de Mario y los directivos solo las conocen ellos, aunque por lo menos con esta salida Yepes aprenderá de sus errores en su primera experiencia como DT y las directivas en deuda con la afición tendrán la oportunidad de escoger la mejor opción para devolver al equipo a los puestos de vanguardia.

Por ahora, no se conocen nombres que se hayan acercado al Deportivo Cali, lo que sí hay son muchos rumores, se habla de Gerardo Pelusso, Eduardo Coudet. En todo caso, puede ser que la opción que tome el Cali provenga del extranjero. Lo cierto es que el equipo será dirigido este domingo por el maestro Jairo Arboleda, quien será encargado como técnico interino del equipo de dirigirlos ante los cardenales. El profe Arboleda será por tercera vez encargado del primer equipo, la última vez derrotamos al Pasto bajo su tutela, esperamos que obtenga los tres puntos ante Independiente Santa Fe.