Jairo Arboleda: "El presidente fue claro y me dijo que iba como interino"

Tras la salida consensuada de Mario Alberto Yepes del Deportivo Cali, las directivas del club decidieron que el profesor Jairo Arboleda tomará las riendas del equipo. El entrenador de divisiones inferiores de la cantera verdiblanca, espera cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos en su estancia en el banquillo verdiblanco.

Arboleda en declaraciones al programa De Taquito con Marino, aclaró el rol que asumirá en el banquillo del Cali. "El presidente fue claro y me dijo que iba como interino". Su función principal será darle un mejor juego al equipo, así lo dejo claro cuando dijo: "El presidente en la presentación habló que este es un equipo que siempre le ha gustado jugar bien al fútbol. El equipo puede estar ganando, pero aquí se está más pendiente como se juega, hay que jugar bien y ganar".

Arboleda: “Siempre me gustó el fútbol bien jugado y el Cali tiene jugadores para eso”

En cuanto al respeto que le tienen el plantel, a su conocimiento y experiencia como entrenador de la cantera verdiblanca: "Eso se lo ha ganado uno con lo que hizo como jugador, como es uno como persona y con su humildad y con démas cosas".

En su primer contacto con el grupo, los jugadores le transmitieron a Arboleda el deseo de revertir la situación. El entrenador afirma que los jugadores le dijeron: "Esto no lo sacamos nosotros sino adelante, eso me dijo el grupo", incluso comentó el portero Camilo Vargas le dijo: "Me dice Camilo (Vargas) así este Pep, si uno no gana es mejor echar a uno que a treinta".

Arboleda reconoce que habló con Jefferson Duque, que el delantero le comentó que se siente más cómodo jugando con tres volantes ofensivos. Arboleda: "De pronto, yo le pregunte a Duque y me dijo me siento más acompañado con más jugadores en el medio".

En cuanto al planteamiento de juego que tendrá ante Santa Fe, Arboleda buscará que su equipo juegue bien y gane, adémas que reconoció que Yepes le dio varios consejos como afrontar este partido. "Tenemos la ventaja que WIN pasa muchos partidos, Mario también me dio varios indicaciones para este partido. Se hizo un seguimiento a las fortalezas de ellos", puntualizó.