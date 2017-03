Alfonso Muñoz: "Por ahora, no hay técnico en el Cali"

Cárdenas, uno de los candidatos a dirigir al Cali Foto: VAVEL

El directivo del Deportivo Cali, Alfonso Muñoz fue entrevistado este viernes en el programa La Banda Deportiva de RCN sobre la actualidad en la escogencia del próximo DT para el Deportivo Cali.

El dirigente verdiblanco señaló que la salida de Yepes fue totalmente concertada con el entrenador, a quien calificó como todo un señor. “Me parece que Mario actuó como todo un señor, con tantos años que tengo en esto nunca había visto una forma de terminar un acuerdo de una manera absolutamente relevante en el sentido de la tranquilidad y del señorío en este tema”.

Sobre la salida de Yepes, Muñoz agregó: “El futbol es así, cuando las cosas no se dan tiene que dar un paso al costado el técnico. Eso no habla mal del técnico, sino que no se dio. Estoy seguro de que Mario va a triunfar más adelante cuando acumule un poco más de experiencia”.

En cuanto a la elección del nuevo entrenador advirtió: “Ahora empieza la búsqueda del técnico, eso aún no lo hemos tratado. Lo trataremos la próxima semana con calma”. Descartó que la única opción para el Cali sea el nombre de Héctor Cárdenas. “Por ahora no hay técnico, eso lo va a definir el cuerpo técnico la próxima semana. Cárdenas es uno de los candidatos me imagino. Pero no es el único candidato, cuando se presenten todo los candidatos, escogeremos el que la mayoría decida”.

Por último, indicó que se inclina por un técnico extranjero, que buscará un entrenador de prestigio y accesible para el presupuesto del Cali. “Yo no he dicho que lo bueno no vale, lo que uno busca es un técnico de buen nivel y con un presupuesto accesible. No hay duda vale, pero vale en lo que razonablemente puede traer un club en Colombia. Un club en Colombia no puede traer un Luis Enrique, por ejemplo”, concluyó.