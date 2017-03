Candelo: "Jugar un clásico es un sentimiento que voy a recordar"

Google Plus

Empieza de lleno la era de Héctor Cárdenas en el Deportivo Cali, nuevo ciclo o ciclo continuado, a eso se refirió Mayer Candelo en las declaraciones que dio este viernes ante la prensa que cubre al Deportivo Cali.

El experimentado volante verdiblanco, fue contundente que esto no será un nuevo ciclo en el Deportivo Cali, sino la continuidad de un grupo que viene buscando la consolidación. "Hoy empezamos la misma etapa, con diferente técnico, estamos mentalizados y dispuestos a colaborar para conseguir el título. La clave es no perder la identidad que quiere nuestro entrenador. No podemos olvidar quiénes somos".

El equipo en el campo deberá tener la virtud de marcar goles y tratar de que no le marquen goles. Para el jugador, los goles en un clásico tienen un tinte diferente. "Las diferencias se marcan con goles. Aquí se juega más el orgullo que otra cosa. Los clásicos son felicidad. Para mí es un lujo vivirlo de nuevo como un hincha del Cali. Espero que nos abracemos al final".

A Mayer le queda muy poco tiempo en los campos de fútbol, por eso, hoy valora más el poder jugar estos partidos. "Hoy a mis 40 años volver a jugar un clásico es un sentimiento que siempre voy a recordar".

Mayer tuvo palabra para el hinchada, el jugador manifiesta que será fundamental recuperar la confianza del hincha. "Al hincha no le queremos prometer nada, simplemente queremos salir y hacer nuestras cosas y recuperar su confianza".

El rendimiento del último partido fue mi cuestionado, más alla del resultado Candelo considera que el rendimiento no fue del todo mal. "Nosotros no vemos tan malo el partido con Santa Fe. Para mí siempre tuvimos la idea de jugar bien y que buscamos el gol", puntualizó.