Cali vs Deportivo Pasto en vivo online en Liga Águila 2017 (0-0)

El encuentro se disputa este domingo sobre las 17.00 horas en el estadio de Palmaseca, se espera que 15 mil espectadores en el estadio de los verdiblancos. El juez del encuentro será Eder Vergara del colegio de árbitro de Córdoba.

En el último encuentro que disputaron, empataron por la mínima, con anotación de Harold Preciado para Deportivo Cali y de Johan Arango para Deportivo Pasto. Dicho partido se jugó en Palmaseca también, un 26 de septiembre.

Foto: futbolred.com

El Estadio Deportivo Cali, o Palmaseca, albergará este interesante encuentro a las 17:45.

La mayor novedad que tendrá el equipo vallecaucano será la ausencia de Fabián Sambueza,

Foto: FutbolRed

Se han enfrentado 26 veces, y aunque la diferencia de títulos es amplia, la de resultados entre ambos no. 12 veces han finalizado en empate, mientras que Deportivo Cali ha ganado en 8 ocasiones y Deportivo Pasto, en 6.

El club tricolor no le gana al azucarero desde la Liga 2014-2, pero en condición de visitante, no ha sido desde el 2012, y se consiguió por la mínima diferencia, vía penal, anotación de Víctor Zapata.

Deportivo Pasto no pudo ganar contra Cortuluá. Foto: Deportivo Pasto.

Deportivo Pasto no consigue ganar desde que venció a Alianza Petrolera el 4 de marzo por la mínima diferencia. No llegan con el mejor ánimo futbolístico, pero en la tabla se encuentran con 15 puntos en el sexto lugar, sumando solamente 2 derrotas en toda la Liga Águila 2017-2, las dos de visita. Las lesiones de sus jugadores más importantes no le han permitido mostrar su mejor versión.

Deportivo Cali logró 3 puntos importantes en el clásico. Foto: Deportivo Cali.

Deportivo Cali, luego de 5 años, pudo ganar el clásico de su región ante América de Cali, con un 2-1 como marcador final. Los dirigidos por Héctor Cárdenas llegan con 14 puntos en la séptima posición. Sin embargo, no habían podido conseguir una victoria desde el 18 de febrero, cuando enfrentaron a Cortuluá, venciéndole dos goles por cero.

¡Bienvenidos! Para este domingo se repondrá el partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pasto en vivo, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Águila. Ambos equipos vienen con una buena racha en el campeonato, y se encuentran en la parte alta de la tabla. Esperamos ver un partido reñido, con oportunidades para ambas escuadras. Este partido se disputará este domingo sobre las 17.00 horas en el estadio de Palmaseca.