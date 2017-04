Bucaramanga vs. Deportivo Cali: 'Pecoso' enfrenta a su ex equipo

Google Plus

Mario Meza May

Foto: Juan Camilo Álvarez

Deportivo Cali que ocupa la octava casilla de la Liga Águila, se enfrenta este domingo al Atlético Bucaramanga, que es décimo tercero en la tabla de posiciones. Los azucareros saldrán a buscar su primer triunfo de visitante con Héctor Cárdenas al mando.

El partido de este domingo será el primero de visitante para Cárdenas y el primero del Pecoso Castro ante sus ex dirigidos. No solo será el reencuentro de Castro con el Cali, sino también el de Jhon Pajoy y John Pérez, frente a su ex equipo.

Ambas escuadras llegan con una victoria y un empate en sus dos últimos partidos de Liga Águila. Para este encuentro, el Deportivo Cali recuperó a Sambueza y Lloreda, además que contará con Abel Aguilar y Camilo Vargas que llegaron el miércoles a Cali después de su participación con la selección Colombia.

Historial favorable a los Leopardos

Aunque la distancia contando todos los duelos es muy larga entre azucareros y leopardos, lo cierto es que en el último tiempo el Cali no ha podido derrotar al Bucaramanga de visitante.

El dato es que el Atlético Bucaramanga lleva nueve partidos sin perder en casa ante Deportivo Cali en torneos cortos con cinco victorias y cuatro empates, la última derrota se dio en la Copa Mustang 2002-II.

Probables alineaciones

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Manuel Orejuela, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Nicolás Benedetti, Mayer Candelo; Fabián Sambueza y Jefferson Duque.

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero; Henry Obando, Jeison Palacios, Marlon Torres, Cristian Mafla; Yulián Anchico, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Yulián Mejia; Jhon Freddy Pajoy y Jhonny Cano.

El encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Águila será disputado este domingo sobre las 17.30 horas en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca. El referee del partido será Adrián Vélez.