"¿De quién es la inseguridad, de los técnicos o los directivos? 'Pecoso' Castro

Fernando Castro, extécnico del Deportivo Cali / El País.

Esta tarde en el estadio Alfonso López se vivirá un duelo especial para el técnico del Atlético Bucaramanga, Fernando el 'Pecoso' Castro. El extécnico que le otorgó el noveno título al Deportivo Cali, volverá a enfrentarse al equipo en el cual vistió la camisa durante 1977 a 1981 y con el que logró bajo su dirección conquistar dos títulos.

'Pecoso', querido y odiado por algunos, es quizás uno de los técnicos del fútbol profesional colombiano más controversiales. Su carácter fuerte y explosivo lo llevaron a ser sancionado en diferentes ocasiones por la Dimayor. Su salida del cuadro 'verdiblanco' tras otorgarle un título de nuevo al Cali luego de casi diez años sin serlo, causó polémica y hoy en día sigue siendo tema en los diarios colombianos.

En declaraciones dadas al diario El País Cali, Castro aseguró que su salida del conjunto 'azucarero' se debió a que "los directivos querían imponerle algunos jugadores", declaraciones que fueron respondidas por la Asociación Deportivo Cali, en el afirman lo correspondiente: "Ningún miembro del Comité Ejecutivo, ni nadie vinculado al Deportivo Cali, al menos conocido por nosotros, impuso jugadores al cuerpo técnico orientado por Fernando Castro. Quien decidía en la parte deportiva era el entrenador; un claro ejemplo fue su punto de vista frente al defensor Cristian Nasuti, en el que fue determinante para su salida, para sustituirlo por el defensor John Lozano".

Al preguntarle al técnico de 68 años, sobre la salida de Mario Alberto Yepes, Castro respondió: "En menos de un año el Cali ha tenido tres técnicos. ¿De quién es la inseguridad, de los técnicos o los directivos? Si a mí me echan porque no llevo a zutano, mengano o perengano, o armo el equipo que alguien de la junta directiva quiere, pues sencillamente me voy porque no me puedo dejar manosear. Hay cosas en el fútbol que yo no comparto".

Fernando no oculta su amor por la institución 'verdiblanca', exalta las grandes enseñanzas que le dejó el club y resalta que siempre que ha ido a trabajar al Cali "ha sido a trabajar honestamente".

"Pasaron muchas cosas y como no las acepté, por eso me fui. El presidente es el que ordena las cosas y como yo no acepté me dijo que me tenía que ir y yo le dije que no había ningún problema. Me marché porque no acepté las condiciones que ellos querían que era de poner el equipo que ellos pretendían", concluyó el hoy técnico 'leopardo'.