Nicolás Benedetti: "Tengo la cabeza acá en el Cali"

Nicolás Benedetti es la nueva joya de la cantera verdiblanca, el volante del Deportivo Cali ha sido vinculado en los últimos días con el fútbol español, más exactamente el Sevilla ha puesto sus ojos en el poeta azucarero.

Benedetti fue entrevistado por el programa El Alargue de Caracol, esto dijo en la entrevista concedida este martes por la noche.

Benedetti: "Es algo lindo que Sevilla este interesado en mí"

"Estoy muy orgulloso por eso, es algo lindo que el Sevilla este interesado en mí. Pero tengo la cabeza puesta acá en el Deportivo Cali, de poder seguir jugando, es obviamente algo muy lindo que de pronto se da".

¿Cómo van las negociaciones con el Sevilla?

"Por ahí si se dialogó algo, pero como te digo no es nada concreto. Esperemos a ver como finaliza todo".

Benedetti reconoce que no hay nada concreto

"Es lo mismo que ha salido por estos días, que hay un interés, un interés del club por mí. Eso fue prácticamente lo que me dijeron, no hay nada concreto, ninguna oferta ni nada todavía. Por eso te digo que estoy aquí con los pies en la tierra".

¿Sí ha tenido contacto con Juan Manuel Lillo?

"Tengo conocimiento del profe Lillo, que es asistente del equipo, se lo que fue acá como técnico. Es un gran técnico, una gran persona. Es un avance que él esté ahí".

Benedetti: "Me gusta mucho la liga española"

"La verdad no se decirte eso. Me gusta mucho la liga española, es un fútbol que se adapta a mis condiciones. Lo sigo mucho, pienso que allí puedo potenciar mi fútbol".

¿Que han sentido en el nuevo ciclo con Cárdenas?

"Muy bien, se viene trabajando muy bien. Los profes han venido con otra idea de juego, con otro esquema y lo estamos asimilando. Pienso que los dos son muy estudiados y nos están dando pautas para mejorar el equipo".

Su relación con Santos Borré

"Sí somos muy amigos, siempre me mantengo hablando con él, me habla mucho y me da muchos consejos para poder ir allá. Eso es algo bueno".