América vs Deportivo Cali en vivo online por Liga Águila 2017 (0-0)

Mario Meza May

Desde ya estamos listos para vivir las emociones del partido América de Cali vs. Deportivo Cali en vivo por la Liga Águila

El partido se realizará en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 19.45 hora local. El árbitro del encuentro será Mario Herrera.

Cárdenas destacó que no será fácil los partidos ante América y Junior: "Los partidos de esta semana no serán fáciles y tenemos que aprovecharlos para comenzar a asegurar la clasificación".

En cuanto al partido, Héctor Cárdenas aseguró: "Yo no me preocupo por el sistema de juego. Yo me preocupo porque mis jugadores sepan saber cuándo defender y cuándo atacar".

Igualmente, expresó a la prensa: “El equipo ha reaccionado para bien en su intensidad y su fútbol. No pienso en el descenso, estoy preocupado por meterme a los ocho”.

El DT del América previo al clásico señaló: “El miércoles tenemos una final, debemos estar preparados”, puntualizó Torres.

En la visita, debemos seguir al volante Nicolás Benedetti y Miguel Ángel Murillo, jugadores claves en la era de Héctor Cárdenas.

A seguir en el local, el rendimiento de Cristián Martínez Borja y Santiago Silva, jugadores claves en la remontada escarlata de hace una semana.

Convocados del América de Cali

En el partido más reciente en el Pascual Guerrero, el América de Cali y Deportivo Cali empataron a tres goles con tantos de Lloreda y doblete de Roa por los verdes y por el rojo anotaban Silva en dos ocasiones y Martínez Borja puso el empate.

Los azucareros, son quintos en la liga con 20 puntos y buscan un triunfo para mantenerse entre los ocho mejores de la Liga Águila.

Los escarlatas vienen de golear al Once Caldas por cuatro a dos por Liga Águila. El equipo de Hernán Torres necesita sumar y sumar para alejarse del fantasma del descenso.

El América de Cali recibe la visita de su acérrimo rival Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, tercer gran clásico de la temporada y en el cual se pone en juego un cupo entre los ocho mejores de la Liga Águila. Dos grandes equipos, dos grandes rivales y un gran partidazo del fútbol colombiano.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del clásico vallecaucano América vs. Deportivo Cali en vivo en vivo por la Liga Águila