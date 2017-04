Camilo Vargas: "Si en mis manos está la decisión, seguro continúo”

Google Plus

Mario Meza May

Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

Camilo Vargas fue uno de los jugadores que atendió a la prensa este viernes en la sede de Pance, el portero capitalino dio su opinión sobre el momento actual del Deportivo Cali.

Vargas en su declaración ante la prensa habló sobre la actualidad del club: “Veníamos de muy buenos partidos, sin duda el clásico marca una pauta, pero tenemos un partido el día sábado para revertirlo”, luego agregó: “Lo primero que tengo que decir es que el día sábado tenemos un partido muy importante, el cual, tenemos que ganar”.

Destacó Vargas que la derrota ante los rojos en el clásico no cambia el objetivo del equipo. “Creo que es un grupo muy maduro a pesar de tener muchos jugadores jóvenes, un partido no nos hacen los mejores ni lo peores, sin duda, lo que repito la oportunidad que tenemos para el día sábado es inmejorable”.

El portero recibió cuestionamientos por el bajón en el rendimiento de la zaga, Vargas defendió la labor de él y sus compañeros. “En cuanto a la defensa antes del clásico teníamos la cuarta defensa menos vencida de la liga, veníamos con un buen promedio, veníamos trabajando bien, más allá de las estadísticas lo bueno es como nos sentimos nosotros”.

Vargas no se siente el salvador de la defensa, en cuanto a ese tema aseguró: “Sin duda eso lo anotan ustedes, para nosotros somos once los que vamos hacia adelante y once los que defendemos, el arquero esta para eso, para ayudar el equipo en los momentos difíciles”.

Sobre su continuidad en el club, el portero manifestó: “Hoy nos cita el Deportivo Cali contra el Junior, es un tema que se debe tratar en el periodo de transferencia, sin duda, estoy muy contento y complacido no solo con la ciudad sino con el equipo, primero tiene que partir de la iniciativa del club, si esta en mis la decisión, seguro continuó”, concluyó.