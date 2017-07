Cárdenas: "Solo iremos por más, si llegan a salir de la plantilla"

Google Plus

Mario Meza May

Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

Héctor Cárdenas está obligado a mejorar lo hecho en el primer semestre, la única forma de mejorarlo es obteniendo el título. De eso, es consciente el adiestrador verdiblanco.

De cara al segundo semestre del año, el Deportivo Cali se ha ido reforzando línea por línea, esto no es un dato menor para entrenador verdiblanco, quien se muestra satisfecho con el grupo que se ha armado. “Siempre uno aspira a seguir complementando este grupo, pero nos sentimos satisfechos que en las necesidades que consideramos teníamos han sumado los hombres que nosotros hemos considerado y evaluado, los que se evaluó y hemos pedido es lo que ha llegado, no se ha sumado nada de lo que no hemos pedido”.

Sobre los nuevos que han llegado y las posibles llegadas al plantel, Cárdenas manifestó: “He insistido cuando los tenga aquí en la cancha son una realidad, por eso, no habló de ellos. Después en la medida que se logre mantener la nómina, como hasta el momento nos lo ha ratificado el comité ejecutivo, vamos a contar con el plantel y en ese caso no sumariamos ningún jugador”.

El Cali le han marcado muchos goles en contra en los últimos partidos, el timonel azucarero se refirió al tema. “Nos ha costado, en muchos partidos se debe alrededor de errores individuales que colectivos, si fueran errores colectivos estaríamos más preocupados. Jugamos con un línea defensiva que nunca había actuado, cada día nos permitirá conocer las características que tienen cada uno, y quienes se pueden complementar”.

En cuanto al rival de este sábado, Cárdenas reconoció las virtudes del rival y lo fundamental que ha sido el trabajo del profesor Rezcalvo. “Envigado es un grupo que muchos de sus jugadores destacados han salido, creo que va ser la misma idea de juego, el equipo se ha ido acentuando en la idea de juego que el profesor Rezcalvo les ha ido proponiendo”.

Ante un posible regreso de un canterano del Cali, el profesor Cárdenas no da a conocer el nombre, pero reconoce que existe una intención para quedarse en el equipo. “No les voy a decir el nombre, porque las cosas no son fáciles, pero la intención de él es quedarse en el Cali. Esto es de dinero y es muy alto”, concluyó.