Didier Delgado se estrena en la convocatoria del Cali

Mario Meza May

Foto: Jeshimy Quiñones- VAVEL

El profesor Héctor Cárdenas convocó a 18 jugadores, con varias ausencias y caras nuevas el Deportivo Cali afrontará el partido de este domingo ante el Atlético Huila.

En medio de la rueda de prensa, donde fueron presentados en sociedad los jugadores Didier Delgado y Darwin Andrade, el timonel verdiblanco dio a conocer el listado de jugadores que fueron citados y viajaron con la delegación verdiblanca a Neiva.

Entre los ausentes, el Cali tendrá tres bajas importantes. Su pareja de volantes de marca no estarán en territorio opita, ni Andrés Pérez, ni Abel Aguilar fueron convocados. Así mismo, el delantero César Amaya, quien saldría lesionado ante Junior tampoco fue citado. No fue dado a conocer el periodo de incapacidad de estos jugadores, solo se supo que no harán parte de la nómina que viajó a Neiva.

De los refuerzos aun no tienen la oportunidad de estar en las convocatorias, el defensor argentino Néstor Emmanuel Moiraghi y el lateral izquierdo Darwin Andrade. Quienes aún no están en forma física para jugar con el Cali.

Nómina de convocados

Esta es la nómina completa de 18 jugadores que se desplazaron a Neiva para el partido de este domingo:

Arqueros: Ricardo Jerez y Pablo Mina.

Defensas: Didier Delgado, Luis Manuel Orejuela, Juan Sebastián Quintero, Jhon Janner Lucumí, Danny Rosero y Jeison Angulo.

Volantes: Christian Rivera, Daniel Giraldo, Jhojan Valencia, Andrés Felipe Roa, Fabián Sambueza, Mayer Candelo, Alex Stik Castro y Nicolás Benedetti.

Delanteros: Miguel Ángel Murillo y Jefferson Duque.

El posible once inicialista del Deportivo Cali sería con Jerez en el arco; en defensa Orejuela, Quintero, Rosero y Angulo; en el medio Rivera, Giraldo, Sambueza y Castro; como media punta Benedetti y como delantero centro, Jefferson Duque.