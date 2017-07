Previa Cali- Caldas: La victoria es el objetivo para los 'azucareros'

Google Plus

Mario Meza May

Fotomontaje: Juan Camilo Álvarez- VAVEL

El Deportivo Cali tras el empate a domicilio ante el Huila, deberá este miércoles recibir la visita del peligroso Once Caldas dirigido por Pacho Maturana. El blanco, blanco no ha iniciado de la mejor forma el campeonato, pero es un equipo de sumo cuidado.

Tiene jugadores importantes como Michael Ortega, Johan Arango y Harrinson Henao, además del referente máximo de los entrenadores del fútbol cafetero como lo es Francisco Maturana. Los dirigidos por Héctor Cárdenas, saben que no será fácil enfrentar al Once y por ello, pondrán toda la carne en el asador para derrotar a los manizalitas.

El Deportivo Cali mantiene un invicto de 27 fechas como local, otro aliciente para lograr una victoria este miércoles en Palmaseca.

El azucarero quiere recuperar su seguridad en defensa

Sin duda, el punto flaco de este Cali en el inicio de la campaña, ha sido su defensa. Ocho goles en cuatro partidos, dan cuenta de una fragilidad en el sector defensivo. Por ello, Cárdenas y sus muchachos se han puesto como meta sacar el arco en cero ante los caldenses.

Este partido puede ser el punto de partida del Deportivo Cali, en las huestes verdiblancas el compromiso se lo toman en serio.

Los Albos quieren arrebatarle el invicto al Cali

Los caldenses quieren ganar en Cali, con ese objetivo se presentaran en el estadio de Palmaseca. El equipo de Maturana tiene un punto de seis posibles, hecho que no tiene para nada contento a la afición blanca.

El técnico Maturana, reconoce que será difícil, pero el Once debe despegar y que mejor ocasión que enfrentar al finalista de la Liga Águila I.

Antecedentes recientes

En los últimos 7 partidos disputados han sido favorables al Cali, con 3 victorias verdes y 2 empates. La última derrota como locales ante Once Caldas, fue en noviembre de 2015, caída por 1-4 ante los blancos.

En cuanto a la actualidad, Once no gana en la Liga hace cuatro partidos, mientras que, el Cali no ha perdido en el inicio del semestre.

Probables alineaciones

Deportivo Cali: Ricardo Jerez; Luis Orejuela, Danny Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Daniel Giraldo, Andrés Pérez, Nicolás Benedetti, Fabián Sambueza; Miguel Murillo y Jefferson Duque.

Once Caldas: José Cuadrado; Gilberto García, Davinson Monsalve, José Ramírez, Marcos Acosta; Harrinson Henao, Faber Cañaveral, Michael Ortega; Edder Farías, Johan Arango y Ernesto Álvarez.