Cárdenas: "Cortuluá nos cerró espacios donde somos importantes"

Foto: VAVEL

Héctor Cárdenas, técnico de Deportivo Cali, se mostró golpeado con la derrota frente a Cortuluá, sin embargo, aclaró que no juzgará a sus dirigidos por lo sucedido ante el elenco del corazón del valle.

El estratega verdiblanco, destacó el planteamiento de Cortuluá, que supo contratar los puntos positivos de los azucareros. El DT señaló: “Hay que destacar el trabajo de Cortuluá, nos cerró espacios donde somos importantes, donde hemos marcado diferencia, se agruparon muy bien y nos supieron controlar”.

Cárdenas reconoció que su equipo no estuvo a la altura, además que sus modificaciones fueron pensadas en no dejar expuesto al equipo. “Cali en el primer tiempo no anduvo y después cuando hicimos cambios posición por posición se buscaba respetar el orden, no podíamos desbordarnos, perder el control y quedar más expuestos, cuando nos ponemos cerca a igualarlo”.

El timonel azucarero advirtió que no va a juzgar a sus jugadores por un solo partido y que las cosas no salgan de la mejor manera hace parte del juego. “Por un solo partido no puedo juzgar ni cuestionar el desempeño de mis jugadores, no lo voy a hacer. Todo jugador que sale a la cancha es porque tiene la capacidad para hacerlo, en algunos momentos cumplen, en otros no, pero hace parte del juego”.

Destacó que sus jugadores tienen la jerarquía para sobreponerse al mal momento y que lo van a demostrar en las instancias definitivas que van a disputar. “Este equipo se ha acostumbrado a ganar, a siempre ser protagonista y ahora está la jerarquía. Estoy totalmente convencido de lo que los jugadores van a encontrar en las instancias definitivas que vamos a jugar”.

El entrenador vallecaucano prometió trabajo y aspira a superar lo sucedido con todo su equipo. “No queda más sino aferrarnos a nuestro trabajo, lo que hemos construido como equipo, saber que todos los equipos en el mundo tienen momentos donde hay partidos que no se ganan”, concluyó.