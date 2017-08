¿Qué pasa con la defensa del Deportivo Cali?

Google Plus

El Deportivo Cali no tiene un buen inicio de temporada en este semestre, en gran parte esto obedece al bajo rendimiento de la defensa del Cali. El profesor Héctor Cárdenas, ha probado distintas fórmulas y ninguna ha funcionado.

El cuadro azucarero luce inseguro, y resulta casi previsible que al menos un tanto reciben en cada partido disputado. Pero a qué obedece este momento de la defensa del Cali. Especialista en el tema, nos dan su opinión sobre lo que sucede en la defensa verdiblanca.

Juan Camilo Álvarez- VAVEL Colombia

“Pues yo al Cali no lo he visto mucho, pero pienso que con la ida de Mera el equipo le causó una mella importante, tienen que adaptarse jugadores como Moiraghi, que es bueno pero le falta más tiempo. En salida no lo noto muy hábil como el semestre pasado. Más que todo falta comunicación en la zaga y confianza con Jerez que también es nuevo. En el modo del fútbol moderno, el arquero hace parte del sector defensivo”.

Lorenzo Carlos Ojeda- ex futbolista

“Yo opino al menos de lo que he visto los partidos, uno que el Cali no cuenta con un líder en la defensa con experiencia y voz de mando, tipo Yepes o Nasuti, esa clase de jugadores falta en el Cali. También el entrenador no mantiene firme una defensa, que les permita a los jugadores con partidos seguidos afianzarse y ganar confianza. Por último, el Cali necesita un arquero de jerarquía tipo Calero, Córdoba y Dudamel”.

Jhonathan Martínez- VAVEL Colombia

“La salida de Mera ha pesado demasiado, sobretodo porque era la garantía en el juego aéreo, aunque podría decirse que él era el atenuante de una defensa pésima tal como la que vemos hoy. Ojalá la pareja de centrales que sea la que utilice Cárdenas teniendo a Moiraghi la pueda consolidar, pero es un problema que viene desde hace rato”.

Juan Sebastián Duque- hincha del Deportivo Cali

“Creo que gran parte del problema del sistema defensivo del Cali radica en que en muchas ocasiones sus volantes extremos no hacen la labor de apoyo, el único que lo hace es Roa, además el equipo por momentos no juega con líneas juntas todo se hace más difícil, ha hecho falta un hombre como Balanta que tiene más despliegue; y sumen que cada error individual termina en gol, ahí el equipo se cae a pedazos y más cuando en el arco contrario las opciones no se concretan”.

Jhan Carlos Tangarife- Semáforo Deportivo

"Este proceso de Héctor Cárdenas es tratar de darle continuidad a jugadores y a un módulo táctico que hasta el momento no le ha dado resultado el Deportivo Cali. Encaja 9 goles en contra en los primeros cuatro partidos de la Liga Águila, algo muy similar al semestre anterior donde también marcaba mucho pero le convertían mucho. En este orden de ideas no ha cambiado mucho el Deportivo Cali del semestre anterior al de este semestre, tiene tres nombres nuevos pero qué poco se ha visto la mejora en la zona defensiva".