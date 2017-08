Héctor Cárdenas: "Lo cedido de local nos toca recuperarlo de visitante"

Google Plus

Mario Meza May

Foto: DeportivoCali.co

Héctor Cárdenas no encuentra el camino de la victoria en lo que a Liga Águila se refiere, aquel inicio de la primera fecha es una anécdota. El equipo hoy se encuentra en una profunda crisis, a la cual Cárdenas no le encuentra solución.

El partido de ayer estaba cantando para el entrenador verdiblanco: “Sabíamos que iban a jugar al contrataque y al error nuestro”, sin embargo, sus dirigidos no supieron como descifrar el juego que propuso desde el inicio el rival, asi lo reconoció: “En algunos momentos nos llenamos de ansiedad y no tuvimos las jugadas para abrir los espacios y convertir el primer gol. Todo hubiera sido diferente si hubiéramos convertido a los 8 o 35 minutos en situaciones claras”.

Cárdenas defendió la postura de su equipo, advierte que: “estratégicamente no he visto el primero aquí en Cali, después de ahí no sé. La respuesta de la comunicación acertada es de los jugadores, creo que existe una muy clara y por eso mucho de los partidos se han sacado adelante”.

Luego, Cárdenas destaca que varios de sus jugadores no se encuentran en el nivel ideal: “No se puede desconocer que el rendimiento de algunos es tan destacado como habitualmente es, hemos jugado alrededor de 10 partidos y hay algunos que les va costando. Creo que en la medida que el equipo encuentre ese nivel individual, pensando en lo colectivo se va a ir encontrando el camino”.

Por último, el timonel verdiblanco dio importancia a la mejora en los aspectos defensivos para el Cali: “El equipo va poco a poco consolidando una línea defensiva, hoy tiene la posibilidad de sacar un 0 y eso hay que reconocerlo. Yo creo que si uno tiene ese equilibrio defensivo, lo ofensivo se va construyendo porque va a permitir esa seguridad desde atrás”, sentenció.