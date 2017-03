Flabio Torres: "En este partido nos faltó definición"

Google Plus

Flabio Torres en rueda de prensa pos partido. Foto: Juan Camilo Álvarez.

La segunda derrota de Deportivo Pasto llegó a manos del líder de la Liga Águila, Independiente Medellín, y con goleada, 4-1. Flabio Torres vio una presentación formidable de su equipo a pesar del abultado resultado en contra, además, pensó que el arbitraje influyó mucho más en el marcador que el mismo juego de sus dirigidos.

"Hay dos factores determinantes en el partido. Primero el gol de Juan Fernando, es un golazo, fue la primera llegada de Medellín a los 8 minutos, y todo el primer tiempo transcurrió de esa manera, nosotros quitando la pelota, presionando, jugando. Y ellos aprovecharon los espacios que dejamos por jugar con inteligencia y buen pie. Al equipo hay que valorarlo en todo momento, porque cuando siempre quiso hacer, aun mientras se venía abajo en el marcador".

El segundo factor, según el estratega tolimense, va enfocado al polémico arbitraje que se presenció: "La expulsión de Daniel Cataño me parece injusta. Nosotros en ese momento estamos quejándonos de que no hay falta. Hubo una plancha de Mosquera que tenía que ser sancionada a nuestro favor, mientras que reclamábamos, el cuarto árbitro no estaba viendo la jugada y tampoco tenía nada que ver con ella.

El juez de línea estaba de frente y el cuarto va y dice que Cataño le pegó un codazo, Cataño que mide 1.60 contra Didier Moreno que mide 1.80. Es inaudito, el partido ahí toma un rumbo diferente. Era lógico que Medellín, con dos hombres de más, tomara la manija del encuentro".

Sin embargo, afirma que "el planteamiento fue bueno. El equipo intentó, aunque sí nos faltó porque tuvimos opciones de gol para el empate y no podíamos desaprovechar esas situaciones, pero en general fue un buen primer tiempo. Yo les decía a los muchachos: “si ustedes siguen jugando de esa manera, hay más posibilidades de que llegue nuestro gol”.

Inclusive, la salida de Yesus Cabrera fue porque necesitábamos a un jugador más rápido. Núñez tuvo dos opciones para hacernos con el descuento".

Pensando en los próximos encuentros, el equipo se vio perjudicado por las expulsiones. Flabio se expresó ante esto: "Yo estoy preocupado porque fueron rojas directas. Es decir, dejar por fuera a un jugador indiscutible en la titular, como lo es Payares, y otro que ha ido subiendo su nivel de a poco como lo es Cataño. Espero que pronto se puedan recuperar pronto Javier Reina y Yamilson Rivera".

El club tricolor jugará fecha 10 en condición de local contra Cortuluá este sábado 18 de marzo a las 3:15 de la tarde.