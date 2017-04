Pedro Alzate: "No aprovechamos las opciones y Nacional nos superó"

Google Plus

Declaraciones del Asistente técnico del Deportivo Pasto

Luego de la derrota 2-1 ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el asistente técnico del Deportivo Pasto Pedro Alzate, dio las declaraciones del partido, debido a que el profesor Fablio Torres se encontraba indispuesto, por un dolor de cabeza.

Pedro Alzate hablo sobre el desgate físico de algunos jugadores como es el caso de Wilberto Cosme que sufrió una contractura muscular durante el encuentro y fue reemplazado por Yamilson Rivera en el minuto 27, y Juan Gilberto Nuñez quien actualmente se encuentra fuera de las canchas por un esguince de rodilla.

El asistente técnico afirmó que las bajas en el sistema ofensivo del Deportivo Pasto, han sido muy importantes para el rendimiento del equipo, y que actualmente cuentan con jugadores como Santiago Trellez y Yamilson Rivera (el goleador del Pasto) quien recientemente se recuperó de una lesión.

Rivera quien es el segundo goleador del equipo con seis goles jugó en reemplazo de Wilberto Cosme no pudo llegar al arco rival, otro delantero que ingresó fue el ecuatoriano Daniel Angulo en reemplazo de Santiago Tréllez, pero el ex delantero de Independiente del Valle y Santa Fe tuvo varias ocasiones pero no logró tener la comodidad para definir en el arco de Cristian Bonilla.

Pasto quiso variar un poco en su planteamiento con respecto a la goleada sufrida en este mismo estadio ante el DIM, pese a irse por encima del marcador, no logró llevarse un resultado positivo.

En su próximo partido el Pasto recibirá a Independiente Santa Fe, en el estadio Departamental la Libertad. Para este encuentro el Pasto no contara con la presencia de Juan Gilberto Nuñez y posiblemente de Wilberto Cosme. Se espera que con el regreso de Carlos Giraldo el equipo recupere el orden en la zona media, y con la reciente recuperación de Yamilson Rivera, la 'fuerza tricolor' vuelva a ganar.

El Deportivo Pasto actualmente suma un total de 16 puntos, y se ubica en la séptima posición del torneo.