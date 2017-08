Deportivo Pasto vs. America de Cali: Partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga Águila II

Google Plus

Foto: Vavel Colombia

Deportivo Pasto y América de Cali, se vuelven a ver las caras luego de los cuartos de final de la Liga Águila I, en donde el equipo 'volcánico' cayó por la mínima diferencia en el estadio Departamental Libertad, costándole la clasificación a las semifinales. Hoy 6 de agosto de 2017 a las 19:30 Hrs jugaran en el Libertad, por la sexta fecha de la Liga Águila II. Esta vez Pasto buscara la revancha, sumar de a tres para alejarse del descenso y mejorar su rendimiento en liga.

Actualmente América de Cali, se encuentra en la séptima posición, con un total de 8 puntos, sin embargo, el equipo 'escarlata' no suma de a tres desde la segunda fecha, en donde le gano 3-0 a Deportes Tolima en condición de local. Por su parte Deportivo Pasto se encuentra en la decimoquinta posición del torneo con un total de 5 puntos, además, llega de empatar sin goles ante Patriotas de Boyacá y busca consolidar su segunda victoria.

Además, de ser un duelo por liga, también es un duelo por el descenso, pues actualmente, América de Cali se ubica en la posición numero 18 con 114 puntos, mientras que el Deportivo Pasto se encuentra en puesto 15 con un total de 123 puntos.

Ambos equipos no gozan de un buen presente, pues lo que mantiene al América de Cali dentro del grupo de los ocho, son las dos victorias consecutivas de la primera y segunda fecha, sin embargo, no ha vuelto a ganar. Por su parte el Deportivo Pasto, solo ha ganado un encuentro ante Tigres en la tercera fecha y no ha mostrado un rendimiento regular.

América de Cali y Deportivo Pasto se han enfrentado en 35 ocasiones, de las cuales, Pasto suma 13 triunfos, América 12 y en total suman 10 empates.