Yuber Asprilla: "Muy contento de venir a Envigado y espero un 2017 maravilloso"

Yuber Asprilla

El futbolista oriundo de Quibdó, Chocó, Yuber Asprilla, formado en las divisiones inferiores de Millonarios, es el nuevo delantero del Envigado FC y a pesar de su juventud, quiere aportar sus 7 años de experiencia como futbolista profesional con dos títulos a bordo, actuando en un cuadro con jugadores juveniles en su mayoría.

"Estoy muy contento de venir a este equipo. Esperemos que este 2017 sea un año maravilloso para nosotros y saber aprovechar la oportunidad que tengo para mejorar", fueron las primeras palabras del nuevo jugador naranja.

Asprilla quien tuvo breves pasos por el Once Caldas y Deportivo Pasto, describe su posición natural como extremo izquierdo pero está dispuesto a someterse a otros puestos que mejor considere su director técnico.

Ante la pregunta sobre el principal objetivo deportivo de Envigado para este nuevo año, el delantero contestó que: "Primero venir a sumar partidos que es lo más importante para un jugador. Y segundo por qué no pensar en el título, obviamente hay equipos con mayor nómina, pero nosotros también nos preparamos para eso a pesar de no ser un equipo grande".

"Yo creo que aquí se ha trabajado muy bien, he estado en varios equipos y veo que hay bastante diferencia en el trabajo. Venimos acá a aprender del cuerpo técnico que no son de este país pero que saben mucho de fútbol y por eso Envigado se caracteriza por vender muchos jugadores al extranjero porque se preparan muy bien, he venido al equipo indicado", afirmó Yuber sobre sus impresiones con el técnico y su metodología de trabajo.

El jugador chocoano que fue campeón de la Copa Colombia 2011 y la Liga Clausura 2012 con Millonarios, llega al Envigado proveniente de La Equidad en calidad de préstamo por un año, cuyo pase aun le pertenece al equipo azul de Bogotá.