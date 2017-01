Entrevista al presidente Ramiro Ruiz: "El proceso de formación no es en el Ponyfútbol sino en el Envigado"

Google Plus

Ramiro Ruiz quien fuera ex jugador de Rionegro y Atlético Nacional, es un administrador de empresas que viene vinculado al Envigado FC desde 2007 cuando era veedor de las divisiones inferiores del club, hasta que se convirtió en el presidente actual de los naranjas desde octubre de 2013.

Bajo su mandato ha tenido la desgracia de que el equipo ingresara a la Lista Clinton por presuntos lavados de activos por parte de sus dueños, pero Ruiz ha sabido sostener este barco y darle un nuevo aire al equipo del sur del área metropolitana con su inagotable cantera llena de talentos y la llegada del cuerpo técnico español liderado por Ismael Rescalvo con la misión de seguir explotando lo mejor de sus juveniles.

En esta entrevista se tocaron muchos temas analizando lo que pasó deportivamente, su presente y futuro de Envigado FC desde sus divisiones inferiores hasta el equipo profesional.

-¿Cómo ha visto el equipo durante esta pretemporada?

Ramiro Ruiz: He visto al equipo muy bien, nosotros confiamos mucho en el proceso y en la cantera. Si el 2016 fue un año renovado en términos de edad, este va a ser muchísimo más. Hubo salidas de 5 jugadores, solo contratamos 3 y subimos otros 5 de "La Cantera de Héroes" entre ellos Yeison Guzmán, Juan Pablo Agudelo, Antonio Tejada, Camilo Velásquez y Camilo Rojas. Serán juveniles importantes del año 97 y 98 que aportarán muchísimo al equipo.

-Hablando de refuerzos, ¿vendrán más incorporaciones?

R.R.: Bueno, creo que hemos ido copando poco a poco las necesidades del cuerpo técnico. Llegó Elvis Mosquera de lateral izquierdo, Yuber Asprilla de extremo izquierdo y Joseph Cox de delantero. El profe ha solicitado un volante y un delantero más, estamos en estudio con la junta directiva para que se apruebe. Yo creo que estas semanas de entrenamiento nos darán el norte y dependiendo el rendimiento de los jugadores, tomaremos las decisiones.

-¿Cuál considera el principal objetivo deportivo del Envigado para esta nueva temporada?

R.R.: Seguir promocionando jugadores. Lo uno no quita lo otro, yo creo que nosotros le imprimimos una mentalidad diferente al jugador, en el que no solamente estamos en un proceso de proyección y formación sino también en un proceso de ser protagonistas del fútbol colombiano. De los últimos 6 torneos clasificamos en 3 y en la anterior por gol más o por gol menos no clasificamos, pero eso nos invita a mejorar la madurez deportiva de los jugadores. El objetivo es construir sueños de estos muchachos y servir de vitrina para el fútbol nacional e internacional.

-A Envigado no le fue muy bien en el campeonato del Ponyfútbol pero de todas maneras, ¿esos muchachos siguen en el proceso?

R.R.: Precisamente nosotros cambiamos el tema del Ponyfútbol porque nosotros participamos más por apoyar el municipio que por competencia. Y te doy gracias por la pregunta porque con rareza miro que muchos periodistas dicen que el Ponyfútbol es un semillero pero en realidad es solo un festival de festivales. Allí han pasado los mejores jugadores pero porque pasaron por nuestro club James Rodríguez, Freddy Guarín, Dorlan Pabón, "Mao" Molina, Jonathan Estrada, Giovanni Moreno, etc. El proceso de formación realmente es en Envigado y nosotros cambiamos la importancia del Ponyfútbol, donde lo miramos como un torneo para captar jugadores pero no para medir un nivel de competitividad. Todo ese grupo de la sub-12 está armado hace 14 meses y lo hacemos precisamente para inmersarlo en el proceso de Envigado en lugar de competir en el Ponyfútbol.

-¿Cómo le ha parecido el trabajo del entrenador Ismael Rescalvo?

R.R.: Al profe lo conozco ya desde hace casi 2 años viéndolo trabajar en un equipo alterno de tercera categoría en España llamado Torre Levante. Me gustó el trabajo de ellos y se lo propuse a la junta directiva, siendo efectivamente aprobada para junio de 2016 cuando ellos terminaron su torneo español en tercera. Pienso que ha sido una transformación muy positiva no solo personalmente sino en el modelo del entrenamiento, colocando un tope alto en términos metodología que muchos equipos están replicando hoy en día. Si se dan cuenta hay muchos equipos que están trayendo españoles y argentinos que normalmente se capacitan específicamente en España. A mi consideración muy personal, los mejores técnicos son los españoles y portugueses en donde están las mejores escuelas a nivel internacional en formación técnica. Los jugadores tienen ahora una forma diferente de jugar, potencializando el talento del jugador y creando una identidad de juego, hoy se sabe como juega Envigado con presión alta, transición rápida, mucho manejo de pelota sin ser frontal sino con más control y técnica.

-¿Hay reporte de abonados para esta temporada y qué decirle a los hinchas en este nuevo año?

R.R.: Sí, se van a manejar los mismos precios del año pasado y desde este viernes podrán abonarse. Y más que hinchas son aquellas personas con el corazón que tienen por Envigado, sé que competir con Nacional y Medellín no es fácil, pero a toda esta nueva generación es ávida del buen fútbol y pienso que muy humildemente Envigado fue uno de los mejores equipos del semestre pasado no solo en rendimiento sino en fútbol jugado. Los invito de todo corazón para que nos acompañen en la primera fecha ante Deportivo Cali en donde sabemos que no hay una competencia con ellos en términos de cantera pero si con la intensidad que se representa. A todos los ciudadanos del municipio de Envigado que quieran al equipo les tenemos las puertas abiertas para que nos acompañen, nos respalden y le cojan amor al equipo. De hecho el año pasado en amor y amistad tuvimos un hecho muy bonito con una familia que asistieron a un Envigado contra Nacional, y todos vinieron con una camiseta con la mitad naranja y mitad verde, eso es lo que queremos que nos acompañen con ese amor porque el equipo es de ustedes los envigadeños.