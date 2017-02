Diego Gregori: "Hay que luchar por volver a entrar a los 8"

Tras su entrenamiento matutino de este viernes antes del debut de Liga ante Deportivo Cali, Diego Gregori charló abiertamente sobre varios temas, tanto futbolísticos como de su vida y expresando todo lo que le espera en esta nueva temporada que recién comienza.

El jugador de 21 años nacido en Valencia, España, se formó en las divisiones inferiores del Valencia y tuvo un paso fugaz en el Torre Levante hasta que llegó al América de Cali en modo de prueba para el segundo semestre del 2014, debutando profesionalmente allí pero al final saliendo del equipo escarlata sin muchas repercusiones. Desde enero de 2015 está vinculado con el Envigado y manifiesta ser muy feliz, en donde ya formó una familia con una esposa paisa y una hija.

-¿Cuál considera como la principal meta de Envigado para este nuevo año?

Diego Gregori: Creo que luchar por entrar a los 8. El semestre pasado no lo llegamos a conseguir y estuvimos hablando con el profe en luchar cada partido. No podemos pensar en si sumar algunos partidos y otros no, sino pensar siempre en los 3 puntos y esperamos arrancar así frente al Cali.

-¿Cómo te has sentido físicamente en esta pretemporada?

D.G.: Muy bien. Creo que el profe nos acondicionó muy bien en la semana que estuvimos por la montaña y la verdad es que físicamente me encuentro mejor que nunca. Hasta he subido de peso, me encuentro muy óptimo en la cancha y yo creo que eso lo tenemos que mostrar el domingo.

-¿Te sientes cómodo al tener un entrenador compatriota tuyo y que te adapte mejor en el equipo?

D.G.: Sí, yo creo que eso es un plus que nosotros los jugadores extranjeros que venimos desde España tenemos que demostrar. Es bueno y a la vez es un reto, por así decirlo, porque nosotros tenemos que demostrar más que ninguno por qué estamos aquí y por qué el profe está contando con nosotros en la formación, esperando a cumplirlo.

-¿Cómo te has sentido en Envigado con tu vida cotidiana?

D.G.: Gracias a Dios, muy bien. Ya conseguí mujer, tengo una hija muy hermosa y una estabilidad que es lo que uno busca, porque llegar a otro país sin conocer a nadie es difícil pero gracias a mi esposa, a los profes y a la directiva me siento aun más estable y con más confianza de estar aquí.

-¿Tenías una impresión muy distinta sobre Colombia antes de venir aquí?

D.G.: Sí, yo creo que desde la otra parte del charco a veces uno ni mira ni se interesa de lo que hay aquí, pero la verdad no saben lo que se pierden. Aquí pueden conocer gente muy humilde y probar otras buenas culturas de este país. Estoy muy agradecido con los paisas y con los caleños, aunque los últimos son un poco más difíciles (risas).

-Si en algún momento te nacionalizaras, ¿aceptarías jugar en la Selección Colombia?

D.G.: Sí, lo he estado mirando especialmente con mi hija aquí. He estado hablando con inmigración sobre todos los trámites para nacionalizarme y me encantaría jugar en la Selección porque Colombia en el fútbol me lo ha dado todo.

-Y si se te abriera la posibilidad de jugar en un equipo grande de Colombia, ¿A cuál irías?

D.G.: Tengo la espinita todavía con América al no tener oportunidad, me gustaría volver allá para reivindicarme, o sino ir a Nacional por la estructura que tiene de formar jugadores y darles el alza de calidad, y que el que pase por Nacional ahora mismo se va para otro grande o para la Selección Colombia, así como le pasó a Mateus (Uribe) que venía de Envigado.

