Envigado le sigue costando ganar y empató a un gol ante Jaguares

Cada vez se pone más difícil el panorama para los naranjas después de haber tenido una destacada actuación en el semestre pasado donde estuvieron a nada de clasificar, y ahora con el reciente empate ante Jaguares de Córdoba están llegando apenas con 7 puntos de 27 posibles en el ecuador de la fase de todos contra todos.

El primer tiempo fue un partido bastante aburrido desde el punto de vista de espectáculo, con un Envigado que dominó la posesión de la pelota pero fue poco eficaz en la finalización de jugadas durante el último cuarto de cancha, mientras que Jaguares paró una doble línea de 4 en el que fueron impenetrables durante casi todo el partido.

Prácticamente no hubo llegadas importantes de gol hasta la primera anotación de Envigado iniciada por un disparo de media distancia ejecutado por Yuber Asprilla y atajado por el arquero Wilder Mosquera, seguido de un centro desde la derecha y el cabezazo final de Michael Nike Gómez para embocarla al fondo ante la insuficiente estirada del guardavallas visitante a su palo derecho. El empate llegó apenas 4 minutos después, tras un tiro libre de Juan José Mezú en una barrera descolocada y que extrañamente la pelota entró por todo el centro de la portería defendida por Jefferson Martínez.

En la segunda parte, el entrenador naranja intentó ensayar variantes con Joseph Cox y Duván Vergara pero el juego de Envigado fue más de lo mismo, salida por los costados con transiciones hacia la mitad pero llegando hacia los últimos metros del área rival se carecían de ideas de juego colectivo o de individualidades que pudieran romper un cerrojo defensivo visitante que estuvo más que ordenado.

El mediocampista inglés George Saunders se quejó del árbitro pero al mismo tiempo admitió la impotencia que presentó el equipo para tratar de materializar sus opciones de gol. "Pienso que después de estar ganando nos empataron muy rápido en una falta que no fue y otra vez los arbitrajes no están en el nivel que deberían estar. Después de eso tuvimos la iniciativa del juego pero Jaguares se echó muy atrás, lo intentamos y no pudimos marcar, ellos se fueron muy contentos con el empate", dijo Saunders.

"El próximo juego es un clásico que hay que sumar de a 3 y ya es muy importante porque estamos a mitad de torneo y es necesario sumar en donde ambos tenemos la necesidad de ganar", finalizó el futbolista inglés.

Por su parte, Brayan Rovira destacó las buenas intenciones del equipo para buscar la victoria a pesar de que la claridad no se les está dando. "Comprendemos la situación que estamos pasando, intentamos hacer las cosas bien pero nos está faltando ese último tercio y al final estamos sufriendo. Hay que remar contra la corriente", explicó el jugador está a préstamo de Atlético Nacional.

Al ser preguntado por la propuesta en el próximo partido ante Rionegro, Rovira contestó que, "Envigado siempre sale a proponer en cualquier cancha. Nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol, tener paciencia, tranquilidad y conseguir los 3 puntos que son primordiales para nosotros".

Envigado jugará este jueves en la Copa Águila ante Leones de Itagüí en el Polideportivo Sur, mientras que el próximo lunes visitará a Rionegro Águilas en la fecha de clásicos en la Liga Águila.