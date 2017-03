Michael Nike Gómez: "Ya era hora de volver a ganar"

Google Plus

Foto: Darío Serna

Michael Nike Gómez tuvo la responsabilidad de convertir el penal del empate naranja en Rionegro cuando parecía que nuevamente Envigado iba a sumar otra derrota en la Liga, esta vez en el clásico joven antioqueño ante las Águilas Doradas, anotando su sexto gol como profesional en la Liga.

Joseph Cox y Yuber Asprilla llegaron como los delanteros referentes de Envigado mientras que Michael Nike jugaba con Colombia el Sudamericano Sub-20 en Ecuador, pero ahora con su regreso a la cantera de héroes se quiere perfilar como el atacante centro principal que necesitan los naranjas para solucionar su crisis de gol que se viene presentando durante la primera mitad del campeonato.

Gómez y Carlos Rojas son la cuota de arriba surgida en la cantera de héroes para que puedan marcar una nueva generación dorada de delanteros como la de Víctor Cortés, Dorlan Pabón, entre otros más.

-¿El equipo ha recibido muy bien esta última victoria?

Michael Nike Gómez: Sí, creo que ya era hora de sumar de a tres puntos. Ahora vamos por América al siguiente partido y debemos pensar en ganar.

-¿Cómo canalizaste la presión en el penal del empate cuando Envigado necesitaba ganar sí o sí ese partido?

M.N.G.: El empate era muy fundamental durante el partido. Estuve muy tranquilo en el penal y lo importante es que pude empatar el juego y luego ganar.

-¿Cómo has sentido tu rendimiento dentro del equipo y si has conseguido una experiencia valiosa después de jugar el Sudamericano Sub-20?

M.N.G.: Creo que le he aportado de buena manera al equipo como todos y espero seguir haciéndolo con goles. Yo creo que el Sudamericano me ayudó mucho para tener continuidad aquí en Envigado y he estado contento de seguir jugando y marcando.

-Sigue América de Cali en la Liga, ¿qué pensar de ellos?

M.N.G.: Ellos tienen presión porque vamos a jugar en su estadio y con su hinchada, en el que tienen que salir a proponer y nosotros también. Creo que va a ser un gran partido porque ambos tenemos que ganar y nosotros vamos por lo nuestro.

-A pesar de los malos resultados en la Liga, ¿sienten todavía la esperanza de clasificar?

M.N.G.: Sí, todavía faltan muchos partidos porque estamos en la mitad del campeonato. Queda mucho y la esperanza sigue intacta.

-¿Qué debe seguir mejorando el equipo en general y cómo ha sido tu competencia con tus compañeros como Cox, Yuber y Carlos Rojas?

M.N.G.: Creo que debemos mejorar con la movilidad del balón y la efectividad en nuestras llegadas. Cox es un gran jugador con 3 goles y tengo buena competencia junto a él, Yuber y Carlos. Hay que seguir entregándole resultados al profe para que me siga poniendo, ya sea como centro delantero o a veces más retrasado donde he jugado últimamente.