Diego Gregori: "Fue la primera vez que marqué de tiro libre"

Foto: Darío Serna

Diego Gregori no fue titular en Envigado desde aquella fecha 3 en la derrota por la mínima diferencia ante Independiente Santa Fe en el Polideportivo Sur, acumulando 6 partidos consecutivos sin ser inicialista hasta que regresó en la fecha de clásicos ante Águilas Doradas en Rionegro.

Gregori junto a su compatriota Juan Ramón García fueron los encargados de comandar el mediocampo envigadeño y darle un aire diferente a su fútbol ofensivo que se ha destacado en producir llegadas de gol pero que ha carecido de efectiva finalización.

Aunque no fuera de jugada en movimiento, el jugador ibérico le entregó la victoria a Envigado en un tiro libre ejecutado con un disparo rastrero que picó varias veces, traicionando al portero rival. Ahora se espera que Gregori diga nuevamente presente en el próximo partido enfrentando a un equipo conocido en un estadio conocido para él, contra América de Cali en el Pascual Guerrero.

-Ganaron un partido difícil en Rionegro, ¿Sintieron que en algún momento no iban a conseguir el triunfo?

Diego Gregori: Yo creo que no, el equipo estuvo tranquilo y ambos no tuvimos ocasiones muy claras. Pero creo que nosotros estuvimos dominando el juego, buscando oportunidades y al final creo que se nos dio, algo que no había pasado en otros partidos.

-Precisamente te iba a preguntar que si crees que el problema de Envigado era que generaba opciones de gol pero no las concretaba...

D.G.: Sí y eso es lo que nos dice el profe (Rescalvo), de pronto esa efectividad que teníamos en los primeros dos partidos ante Cali y Medellín no se estaba dando ahora, pero creo que ya hemos vuelto a eso y hay que seguir con esa senda.

-¿Ya habías hecho goles de tiro libre o fue la primera vez?

D.G.: No, fue la primera vez y muy contento que se me dio (risas)

-¿Cómo jugarle ahora al América, será un rival difícil de afrontar o aprovecharán la presión que tienen ellos de ganar?

D.G.: Creo que hay que aprovechar la presión que tienen ellos y jugar a nuestro favor con eso, igualmente no vamos a cambiar nada porque vamos a querer tener el balón, aprovechar las oportunidades y ganar allá.

-Envigado apenas consiguió el segundo triunfo en la Liga, ¿cómo ven el panorama para tratar de clasificar a los play offs?

D.G.: Tenemos claro que tenemos que cambiar el rumbo que venía el equipo. Yo creo que si nos hacemos fuerte en casa y si arrancamos puntos de visitante como en el semestre pasado, se nos puede dar la clasificación.

-¿Sientes que sigues evolucionando cada día más en tu parte futbolística en Envigado?

D.G.: Sí, yo creo que voy evolucionando más que nunca. Envigado le da la oportunidad a gente joven y siento que sigo creciendo día a día.