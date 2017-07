Gerardo Jiménez: "Hemos dado un buen fútbol y los goles llegarán pronto"

Google Plus

Foto: Envigado FC

El delantero español Gerardo Jiménez Reyes todavía no ha marcado con Envigado FC y él es consciente de la situación, manifestando su deseo que para el próximo juego ante Rionegro Águilas logre marcar su primera anotación en el fútbol colombiano.

El equipo naranja se ha destacado en producir fútbol ofensivo generador de muchas opciones de gol pero la definición ha sido su talón de Aquiles, razón por la cual Jiménez llegó como refuerzo extranjero para solucionar ese problema que le ha impedido a los envigadeños estar en mejores posiciones de la tabla.

"Nosotros propusimos todo el fútbol prácticamente y Bucaramanga vino a replegarse en su calidad de visitante. Llegamos muchas veces con las dos ocasiones de Cox que no entraron, pero creo que hemos dado un buen fútbol y los goles llegarán pronto", afirmó Jiménez sobre el último juego que terminó en empate sin goles.

Para el futbolista ibérico no cree que la presión psicológica haya sido la causa por las fallas en la definición y cree que ha sido más mala suerte de la pelota que no entra y el buen trabajo de los porteros rivales.

"Nosotros pensamos que el próximo juego y el resto de calendario son todos finales. Los partidos los hemos perdido por pequeños detalles que nos cobran y tenemos que ajustarlas", respondió el atacante.

Al ser preguntado por su paciencia de marcar su gol, Jiménez Reyes contestó que, "Estuve muy cerca este lunes que el portero rival me la quitó con la mano sobre la línea. Creo que las ocasiones están saliendo, se está haciendo un buen trabajo y cuando eso pasa los goles llegan solos".

Elvis Mosquera: "Hay que mantener la solidez defensiva y tratar de concretar"

Elvis Mosquera | Foto: Envigado FC

El lateral izquierdo de la "Cantera de Héroes" ha sido indudablemente uno de los jugadores con mayor regularidad dentro de la plantilla naranja, no solamente por su salida segura que entrega en su puesto sino también porque es un sólido cabeceador, habiendo marcado un par de goles por la vía aerea entre el campeonato pasado y el presente.

"En el último juego sacamos el cero y eso da confianza. Seguramente esto será un punto de partida para mejorar de cara para el próximo juego del lunes", destacó Elvis Mosquera sobre el comportamiento defensivo de su equipo en el último juego contra los bumangueses.

Mosquera recibió propuestas durante el último mercado de pases gracias a su gran desempeño mostrado en el primer semestre, pero él deseó respetar su continuidad con Envigado por haberle dado la oportunidad de llegar al club naranja.

Sobre el tema de su solidez tanto ofensiva como defensivamente a la hora de cabecear balones, Mosquera contestó que, "Creo que esto es producto del trabajo con mis compañeros y me he consolidado en este club con los juegos aereos que se me presentan".

"Sabemos que la cancha de Rionegro no es buena pero con nuestra idea de juego tenemos que proponer en el campo que sea y necesitamos sumar puntos, mantener la solidez defensiva y tratar de concretar", finalizó el zurdo.