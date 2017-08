Envigado por fin vio el triunfo ante Tolima

Google Plus

Envigado FC al fin gritó su primera victoria del semestre tras batir al Deportes Tolima por 3-1 con un Joseph Cox inspirado marcando su doblete, más el tanto de Duván Vergara, en donde José Erik Correa marcó el gol del honor para la visita.

Fueron pocas las emociones en el primer tiempo en un partido que ambas escuadras necesitaban ganar para poder a empezar a alejarse de las últimas posiciones de la clasificación, con un Envigado que trataba de pelear la posesión del balón pero no era muy claro produciendo llegadas y un Tolima más defensivo pero con más chances producto de los contragolpes.

El cerrojo tolimense fue efectivo hasta pasados los 30 minutos cuando el jugador español Gerardo Jiménez Reyes se filtró por la derecha y fue empujado por Luís Ovalle pisando la raya del área, haciendo que el juez Murillo decretara pena máxima. Joseph Cox cambió el penal por gol con un seguro cobro hacia el medio, engañando al portero paraguayo Joel Silva que se lanzó hacia su derecha.

Los dirigidos por "Cheché" Hernández se desordenaron completamente tras el gol y Envigado tuvo varias chances de aumentar el marcador antes del descanso con las constantes proyecciones de Duván Vergara y un remate violento desde afuera por parte de George Saunders que tapó el guardavallas visitante.

Deportes Tolima trató de recomponer su juego en el descanso pero la estantería se terminaría de caer cuando ejecutaron un tiro libre propio y terminó en un contragolpe naranja finalizado por el panameño Cox que enganchó hacia adentro con la derecha y definió con pierna cambiada al segundo palo para marcar el golazo de la noche.

Cuando las cosas no podían ser peores para los de Ibagué, Cristian Arrieta metió otra puñalada disfrazada de pase filtrado para Duván Vergara quién se había cansado de fallar pero que esta vez definió con toda la tranquilidad del caso al primer palo para que el juego se convirtiera en goleada por 3-0 a favor de los naranjas.

Envigado se relajó y permitió una pequeña reacción tolimense con una pelota fenomenal de Santiago Montoya al área para la definición final de José Erick Correa ante la salida del arquero Santiago Londoño, poniendo el 3-1 pero la victoria ya estaba consumada para los locales.

El Polideportivo Sur finalmente celebró el primer triunfo del equipo de su tierra, mientras que los pocos hinchas visitantes de Ibagué se lamentaron por la opaca actuación de su escuadra.

Rubén Darío Bedoya: "Tuvimos un equipo serio y ordenado ante un rival físico"

Foto: Darío Serna

El director técnico interino de los naranjas, Rubén Darío Bedoya, se mostró satisfecho no solamente por la victoria sino por la efectividad que tuvo su equipo y que había carecido en otros juegos.

"Realmente tuvimos cosas muy buenas, un equipo serio y ordenado ante un rival fuerte, potente y físico. Los muchachos estuvieron a la altura, concretando en lo que teníamos falencias. Afortunadamente Vergara y Cox nuevamente se reencuentran con el gol y para ellos es un aliciente para continuar así en el resto del torneo", fueron las primeras palabras del entrenador antioqueño.

Al ser preguntado por el comportamiento táctico del equipo naranja, Bedoya respondió que, "El equipo ha venido mejorando en la parte posterior, partiendo del cero atrás yo creo que el equipo tiene con que hacer daño adelante y simplemente hay que coordinar los movimientos y retomar la confianza de los muchachos. En los primeros 3 juegos recibimos 8 goles y ahora en los últimos 3 solo recibimos un gol y eso hay que resaltarlo".

El capitán del barco naranja, George Saunders, manifestó su alegría por la llegada de los goles que no habían aparecido en otros encuentros.

"En los partidos anteriores se veía a un Envigado que estaba creando las opciones pero sin conseguir el gol, me alegro mucho por Cox y Vergara por los goles y todo el resto del equipo hizo un buen trabajo con confianza. Me he sentido bien con la cintilla de capitán y contando con el respeto de los muchachos y del cuerpo técnico, ya llevo dos años en el club y sigo creciendo en mi profesión y como persona", declaró el jugador inglés.

Ya pensando en el próximo partido ante Junior, Saunders opinó que, "Sabemos que es el equipo mejor reforzado de Colombia, será complicado por el conjunto y por la cancha, pero con la consciencia de que tenemos que hacer un buen partido, muy ordenados, inteligentes y llevarnos algo de allá".

José "Cheché" Hernández: "El triunfo de Envigado contó con ayuda de nosotros"

El profesor José Eugenio Hernández se mostró autocrítico por la derrota accidentada que sufrieron sus dirigidos en el Polideportivo Sur y reconoció la dificultad de su equipo a la hora de reaccionar desde el primer gol que encajaron.

"Cuando recibimos el gol en contra, el equipo se descontrola, entramos en un desorden y confusión, y en eso radicó el triunfo del Envigado que fue muy bueno para ellos pero que indudablemente contó con la ayuda de Deportes Tolima", afirmó el entrenador visitante.

Se le preguntó si le preocupaba más el comportamiento defensivo o la generación de oportunidades de gol de su equipo, Hernández respondió que, "Me preocupan ambas partes en el equipo, más el desequilibrio. No hemos sido constantes en nuestro rendimientos y por eso los resultados no son buenos de visitantes".

El delantero tolimense, Angello Rodríguez, manifestó su inconformidad por la actuación de su equipo en una derrota muy dura y que desea que no se vuelva a repetir.

"No podemos perder así, hay que analizar lo que está pasando con nosotros y creo que estamos a tiempo para corregir todo eso", dijo el atacante.

Manifestó que el penal a favor de Envigado fue mal pitado y que, "Lastimosamente el equipo se vino abajo y esto es culpa de nosotros. No hemos podido generar llegadas, como te digo estamos horribles y dimos pena con la imagen de nosotros".

Horas después del partido se confirmó la salida de José "Cheché" Hernández de la dirección técnica del Deportes Tolima, siendo este el tercer técnico destituido de lo que va del campeonato.