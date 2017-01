Leonel Álvarez se despidió de los hinchas del Medellín

Foto: Colprensa

Ha pasado casi un mes, desde que el Deportivo Independiente Medellín destituyó a Leonel de Jesús Álvarez Zuleta de su cargo como entrenador del poderoso. A pesar de haber sido campeón con el equipo en el primer semestre del 2016, la prematura eliminación en la Copa Aguila, el juego irregular mostrado en la Copa Sudamericana, la eliminación en los cuartos de final de la Liga Aguila, pero sobretodo, la mala relación con los directivos, sentenciaron su estadía en el rojo paisa.

Este lunes, el 'León de la media cancha' rompió su silencio y se dirigió hacia los hinchas del 'Equipo del pueblo', y manifestar su agradecimiento por el apoyo que estos le brindaron mientras condujo al equipo desde mediados de 2015 hasta diciembre del año anterior.

"Quiero comenzar agradeciendo a todos los hinchas del DIM que en el transcurrir de estos días me han expresado su amor, gratitud y cariño, con abrazos, fotos y un sin fin de palabras de elogio y agradecimiento", expresó Leonel en un video que circuló en todas las redes sociales.

El ex técnico del poderoso, recalcó su agradecimiento a la institución, en la que inició sus dos carreras, tanto de jugador como de director técnico. "El eternamente agradecido siempre seré yo, ya que me siento profundamente feliz y orgulloso, de haber contribuido entregándole a los hinchas la tan anhelada sexta y el regreso a torneos internacionales".

También recordó lo que ha pasado en el mundo del deporte rey y de cómo ha superado sus obstáculos gracias al Medellín. "En este mundo tan incierto del fútbol y en mi vida me han tocado momentos felices, pero también tristes y difíciles. En estos días con más calma y tranquilidad me duele más el entender que no los voy a acompañar en las metas que nos trazamos cuando llegamos nuevamente a esta institución, la cual me dio la posibilidad de iniciar mi carrera como futbolista y ganarme mi primer salario para ayudar a los míos a mejorar su vida. También acá comenzó mi carrera como director técnico, obteniendo el campeonato (2009-II) y cupo a Copa Libertadores (2010), y gracias a esto poder hacer parte de mi amada Selección Colombia, primero como asistente y luego como director técnico en propiedad, todo gracias al poderoso".

El estratega de 51 años también agradeció a "Todos mis compañeros del cuerpo técnico, sin ellos, nada de esto habría sido posible, y a los jugadores quienes hicieron parte de una gran familia y fueron protagonistas de muchos logros importantes. También quiero nombrar a todas las personas que de algún modo u otro colaboraron y contribuyeron para que todos estos logros se pudieran concretar".

"Espero que todos hayan pasado una muy feliz navidad junto a sus seres queridos y les deseo un muy feliz año nuevo, lleno de bendiciones, triunfos y alegrías" continuó el ex jugador nacido en Remedios, Antioquia, que terminó su discurso diciendo "Mi Dios les pague, los amo".

Leonel Álvarez es hasta ahora el director técnico más glorioso del Independiente Medellín, tras haber logrado llevar al 'Equipo del Pueblo' a su quinto título en diciembre de 2009, y a la tan anhelada sexta como él lo mencionó, en Junio de 2016, lo que le daba el derecho de disputar la Superliga ante el ganador del Torneo Finalización de el mismo año, que fue Santa Fe, justamente el rival que lo eliminó del último torneo. Sin embargo, la institución roja confirmó el 7 de diciembre de 2016 que 'Leo' no seguiría en la conducción técnica del equipo, y lo reemplazó días después contratando al argentino Luis Zubeldía, proveniente del Santos Laguna de México.