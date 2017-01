Mauricio Molina seguirá siendo poderoso

Foto: DIM - Oficial

El Independiente Medellín puede seguir confiando en Mao Molina. El ídolo del poderoso no se marchará del equipo, pues por pedido de Luis Zubeldía, el de la casaca 20 se quedará por lo menos un año más vistiendo la sagrada del Equipo del Pueblo.

En días anteriores, Mao afirmó no ver su futuro en otro lugar que no fuera el medallo. Por su parte, Zubeldía al confirmar que Mao se quedaba se mostró muy contento con su rendimiento en esta pretemporada: "Lo de Mao Molina ya lo definí, pero lo tengo que hablar con él. Las sensaciones mías son muy buenas. Tuvimos una charla el día de la presentación y ahora con varios días de entrenamiento puedo decir que estoy muy contento con él, lo veo muy sano físicamente y lo veo con ganas de colaborar. Para mí eso está por encima de todo, puede ser un ídolo o no, pero reúne los requisitos básicos para ser parte del proyecto y los supera en relación a lo que he visto en los entrenamientos".

Así, tal como lo referencia el club, seguirá contando con un mediocampo de lujo, con "La magia de Christian Marrugo, la potencia de Luis Carlos Arias, el corazón de Mao y la calidad de Juan Fernando Quintero".