Debut sobresaliente para Atuesta en sudamericano sub 20

Google Plus

Foto: Capsulas

El joven volante del Deportivo Independiente Medellín tuvo una buena presentación ayer en el debut con el seleccionado tricolor, a pesar de que hubo poco partido de preparación antes de enfrentar el Sudamericano, los jugadores tuvieron un despliegue deportivo adecuado.

El volante de marca por su parte participó en varias jugadas en las que destacó, yendo al ataque en algunas ocasiones, una de ellas un remate de media distancia que terminó en el palo derecho del pórtico Charrúa y un pase profundo que dejaba al delantero Damier Ceter solo frente al arquero, el cual no dejó que la jugada terminara en gol.

Atuesta jugó todo el partido en donde aportó mucho a la contención y la zona de volantes para que Colombia tuviera la tenencia del balón. Además de Eduard otro jugador del DIM que hace parte de esta selección sub 20 es Ever Valencia, el cual no ha debutado.

Al final a pesar de tener la posesión total del balón durante el partido, la tricolor solo pudo llevarse un empate en el Sudamericano, en el cual deberá buscar una víctoria este viernes 20 de enero frente a el local Ecuador.