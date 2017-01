Historial: racha negativa del Medellín ante Santa Fe en instancias finales

Google Plus

Foto: Dalerojo.net

Independiente Medellín e Independiente Santa Fe chocarán este sábado 21 de enero en el estadio Atanasio Girardot en el partido de ida de la Superliga de este año. El campeón del Torneo Apertura recibe al del Torneo Clausura en un partido que promete muchas emociones.

Sin embargo, en los últimos juegos la hinchada del poderoso no ha podido celebrar mucho ante los cardenales. De los cuatro últimos partidos solo ganó uno y empató otro (4 puntos de 12), y en instancias finales, la mala racha no cesa ante la escuadra bogotana, ya que en 6 enfrentamientos no ganó ningún partido, empató 2 y perdió 4. El capítulo más reciente que escribieron estos conjuntos, fue en los cuartos de final de la Liga Aguila del semestre anterior. A continuación un repaso de todos estos juegos.

Cuadrangulares 2005

Medellín 0 – Santa Fe 2

El 19 de noviembre de 2005, el Poderoso recibió a Santa Fe en el Atanasio por la tercera fecha de los cuadrangulares del Torneo Finalización. En aquel encuentro, los cardenales se impusieron 2–0 en el marcador, gracias a los goles de Daniel Gamarra y Luis Yanez.

Santa Fe 1 – Medellín 1

Una semana más tarde, el 27 de noviembre, era Santa Fe quien recibía al rojo paisa. En aquel partido, el tanteador quedó en tablas, ambos conjuntos sellaron un 1–1 en la pizarra gracias a los goles de Luis Yanez por los dirigidos por Germán 'Basílico' González, y Rodrigo Riep por el medallo, dirigido en ese entonces por Javier Álvarez, que también tenía jugadores emblemáticos como Alexander Jaramillo, Jair Benítez, César Valoyes, entre otros.

Final de 2014

Foto: El Tiempo

Medellín 1 – Santa Fe 2

En la única oportunidad en donde Medellín y Santa Fe han definido un título iniciaron la serie en la ciudad de la eterna primavera el 17 de diciembre. El rojo paisa se adelantó con gol del goleador argentino Germán Cano, sin embargo Francisco Meza y Wilson Morelo remontaron, sellaron y silenciaron al público en el Atanasio dejando la llave servida para el juego de vuelta.

Santa Fe 1 – Medellín 1

En el juego de vuelta, la historia se desenvolvió con un final feliz para el equipo cardenal, ya que con el empate le bastaba para hacerse con el título. Luis Carlos Arias, ídolo tanto en Medellín como en Santa Fe, puso el 1–0 para el conjunto bogotano, cumpliendo con la ley del ex nada más y nada menos que en la finalísima. Andrés Mosquera empató el encuentro en la capital para el poderoso, que reaccionó tarde y tuvo que conformarse con el subtítulo en el Torneo Finalización de 2014.

Cuartos de final en 2016

Foto: Dalerojo.net

Medellín 1 – Santa Fe 2

Una nueva serie volvió a enfrentar al Medellín y a Santa Fe. Tal como en las otras dos series, Medellín inició en condición de local, y como si fuera poco, en esta la historia se volvería a repetir, pues el poderoso caería una vez más en su casa ante el conjunto santafereño, que con goles de Anderson Plata y Leivyn Balanta contrarrestaron al equipo antioqueño, que se había puesto en ventaja con anotación de Mauricio Cortés.

Santa Fe 2 – Medellín 0

Medellín iba a la capital con la obligación de remontar y revertir la mala imagen que dejó en su casa ante su gente. Sin embargo, no sería esa la forma de terminar este capítulo, ya que los dirigidos hoy por Gustavo Costas vencieron 2-0 y sin despeinarse a los de Leonel Álvarez que no encontraron camino para darle vuelta al marcador y el marcador global quedaría 4-1 para los bogotanos.