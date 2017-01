Cristian Nazarit: "A la gente hay que responderle en la cancha"

Google Plus

Fotografía: El Colombiano

La temporada ya arrancó oficialmente para el Deportivo Independiente Medellín, club que está en disputa de la Superliga ante Santa Fe desde el pasado sábado, cuando empataron sin goles en el Atanasio, en una llave que tendrá su desenlace este domingo en El Campín.

Se han visto pocas caras nuevas en el equipo de Zubeldía con relación a los que integraban el plantel la temporada pasada. Uno de los ellos es Cristian Nazarit, el jugador que llegó a reforzar la parte delantera para esta campaña.

Nazarit tendrá la misión de aportarle goles a una escuadra que la temporada anterior se vio perjudicada por las imprecisiones a la hora de definir. Desde el medio campo estára ayudado por jugadores de renombre, tal es el caso de Christian Marrugo, Mauricio Molina y Juan Fernando Quintero:

"Para uno como delantero es ideal tener a jugadores de tanto talento y buen pie. Es lindo tenerlos en el medio campo. El 'profe' (Zubeldía) me pide muchas diagonales y movilidad, es en lo que más ha hecho énfasis".

El atacante es consciente de que aún no tiene ganada a toda la afición, pero es evidente que no se preocupa por ello, pues sabe que de lo que haga en cancha logrará o no la aprobación de la parcialidad azul y roja: "Todo dependerá de lo que haga, del esfuerzo y compromiso que se vea en mí, además de los goles y lo que pueda ayudar al equipo. La gente siempre va a tener una opinión y a nosotros nos toca responder en la cancha".

"Entre más buenos jugadores haya, mucho mejor. Así sube el nivel y aumentan la motivación y las ganas de trabajar. Es muy importante para el grupo que haya competencia", finalizó Nazarit, en entrevista para Futbolred.

El partido de vuelta ante Santa Fe se jugará este domingo a las 4 de la tarde en El Campín. La ida terminó 0-0 y Cristian Nazarit jugó los 23 minutos finales, reemplazando a Hernán Hechalar.