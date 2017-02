Otro ausente del DIM para la tercera fecha en Neiva

Google Plus

Foto: Futbolete

Jhonier viviero es otro lesionado más de Deportivo Independiente Medellín, sumándose a William Parra, Sebastián Macias y el goleador Leonardo Castro que está próximo a recuperarse.

Jhonier sufrió un golpe en una de sus piernas en el entrenamiento del jueves pasado y fue por ello que el hábil volante tuvo que se apartado de los trabajos de campo con sus demás compañeros.

A pesar de que Viveros ha sido tenido en cuenta para estar en los convocados en los primeros partidos del Poderoso en el año, en el último encuentro enfrentando a Envigado, el D.T argentino no lo tuvo en cuenta para estar en la lista de convocados.

El ex Once Caldas tendrá que posponer su debut con el Poderoso una fecha más puesto que no ha tenido la oportunidad de demostrar su telento en un partido oficial, a comparación de su compañero Jhonatan Lopera que participó en el cierre del partido frente a Millonarios.

A parte de Viveros otro que se perderá el partido será el defensa central Hernán Pertuz que tuvo un golpe en su cabeza luego de un choque con un jugador de Envigado F.C

El próximo partido del Equipa del Pueblo está estipulado para jugarse el día sábado 11 de febrero a las 3:15 p.m en el Guillermo Plaza Alcid, máximo escenario deportivo de los Opitas.

Además el equipo rojo de Antioquia quiere permanecer en el primer puesto de la Liga, siendo el único en dos fechas de juego con puntaje perfecto de 6 puntos.