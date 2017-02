Luis Zubeldía: "Huila aprovechó dos errores en jugadas que a mi parecer no quedamos tan firmes"

Google Plus

Foto: Futbolete

En un partido parejo donde ambos equipos salieron a buscar el marcador, el Equipo del Pueblo cayó en un marcador de 2-1, a pesar de que en el cierre del segundo tiempo trató de buscar el empate el cual no llegó porque por estrategia, el conjunto de Neiva cuidó la ventaja que poseía.

Posterior al encuentro el D.T argentino analizó lo que sucedió en el encuentro con sus dirigidos que perdieron un invicto de dos fechas y ahora espera a el próximo fin de semana para seguir sumando frente al Once Caldas de Manizales.

"Me parece que cada uno hizo el trabajo que pudo, si no se pudo hacer más fue porque no tuvimos las condiciones para llegar a un empate, además de tener un rival complicado a mi parecer fue un partido muy parejo", destacó el estratega.

Por otro lado también habló de como llegaron los goles en contra que fueron dos errores defensivos que además fueron golpes anímicos para que los de Neiva se fueran adelante y pudieran descomponer el juego de los antioqueños.

"Nosotros íbamos un gol arriba en el marcador, el cual nos posicionaba bien para el desarrollo del juego, después otorgamos dos goles evitables. Cualquier rival puede aprovechar dos errores de esas características, y fue así. Huila aprovechó dos errores en jugadas que a mi parecer no quedamos tan firmes y nos quedamos sin puntos", concluyó Zubeldía.

El próximo juego del Poderoso será el sábado 18 de febrero a las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot por la cuarta jornada, encuentro donde el rojo tratará de seguir sumando puntos antes de que llegue la Conmebol Libertadores Bridgestone.