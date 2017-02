Juan Fernando Quintero es duda contra Once Caldas

Fotografía: VAVEL Colombia

La derrota ante Atlético Huila en la última fecha después de ir ganando, dejó un sinsabor en la plantilla del Deportivo Independiente Medellín, que quería afianzarse como el único líder del torneo.

A los tres puntos que dejaron ir, hay que sumar la molestia de Juan Fernando Quintero, jugador que venía siendo determinante en la plantilla y que podría ser baja ante Once Caldas.

Quintero fue sustituido a los 71 minutos del partido por Mauricio Molina, debido a una complicación muscular. Según el reporte oficial del club, hoy se le realizó una ecografía que no mostró ruptura ni lesión del músculo.

"El diagnóstico es una fatiga de isquiotibiales, se le realizará terapia durante dos días más y se le harán pruebas en el transcurso de la semana para determinar su presencia en el compromiso ante Once Caldas", afirmó el club en un comunicado.

El volante lleva 431 minutos jugados desde su llegada al Medellín, entre los dos partidos de Superliga y las tres fechas que van de Liga Águila.

De los cinco compromisos que el Poderoso ha disputado en 2017, el ex Porto ha jugado los 90 minutos de cuatro de ellos: vs Santa Fe ida y vuelta de la Superliga, vs Millonarios y vs Envigado por Liga Águila.

Mientras se determina el alcance de la molestia que sufre Quintero, el DIM sigue con su preparación para recibir a Once Caldas en el Atanasio el próximo sábado a las 8:00 p.m.

Medellín es cuarto en la tabla con seis puntos, mientras que el club de Manizales está en la casilla 18 con apenas un punto en tres partidos disputados.