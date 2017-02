Historial: supremacía poderosa del Medellín ante Once Caldas

Foto: Dalerojo.net

Medellín y Once Caldas se enfrentarán una vez más por la Liga Aguila. Este será el enfrentamiento número 179 entre el 'poderoso y el 'blanco blanco' en la máxima categoría del fútbol en nuestro país, en un amplio historial donde son los antioqueños quienes tienen una pequeña ventaja, al salir vencedor en 62 encuentros, contrarrestando las 59 victorias del conjunto albo y los 57 empates que se han registrado desde 1961. En torneos cortos, el rojo también tiene ventaja ante los caldenses, ya que de 32 encuentros ganó 13, mientras que perdió 11 y empató 8.

Datos históricos

La primera vez que paisas y manizalitas se enfrentaron, fue el 26 de marzo de 1961 en el Estadio Fernando Londoño Londoño. En aquel compromiso, Medellín ganó el encuentro por la mínima diferencia, gracias a la anotación del mediocampista Pedro Roque Retamozo.

En los últimos cinco juegos disputados, Medellín acumula tres victorias, dos de ellas consecutivas que fueron en el año anterior, ambas por marcador de 2-1. Precisamente, El duelo más reciente entre rojo paisa y Once Caldas se dio el 29 de octubre del año inmediatmaente anterior. El poderoso se impuso en el Estadio Palogrande de Manizales con goles de Mauricio Cortés y Christian Marrugo. Por el conjunto blanco anotó Jonathan Lopera, precisamente, hoy por hoy jugador que defiende la camiseta del Equipo del Pueblo.

El DIM no cae ante Once Caldas desde hace 2 años y medio. La última victoria del conjunto albo sobre el poderoso se dio el 3 de agosto del 2014 por marcador de 3-1 en el Atanasio Girardot. Los goles los anotaron Sergio Romero, Marlon Piedrahita, hoy en el rojo, y Johan Arango, también con pasado por la institución de la Bella Villa. El gol del medallo lo anotó Germán Ezequiel Cano.

El máximo anotador en este historial es Arnulfo Valentierra, idolo de la escuadra manizaleña con 12 tantos. Le siguen Héctor Ramón Sossa y Perfecto Rodríguez vistiendo la casaca poderosa con 8 y 7 goles respectivamente.

Enfrentamientos en torneos cortos:

2002: Medellín 2–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín

2003: Medellín 1–0 Once Caldas / Once Caldas 3–3 Medellín

2004: Medellín 2–0 Once Caldas / Once Caldas 0–0 Medellín

2004–I (Cuadrangulares): Medellín 4–0 Once Caldas / Once Caldas 0–2 Medellín

2005: Medellín 1–0 Once Caldas / Once Caldas 3–0 Medellín

2006: Medellín 3–2 Once Caldas / Once Caldas 6–0 Medellín

2007: Medellín 1–0 Once Caldas, Once Caldas 1–0 Medellín

2008: Medellín 3–2 Once Caldas / Once Caldas 1–1 Medellín

2009: Medellín 2–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín

2010: Medellín 0–0 Once Caldas / Once Caldas 2–1 Medellín

2011: Medellín 3–4 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín

2012: Medellín 2–1 Once Caldas / Once Caldas 0–1 Medellín

2013: Medellín 1–2 Once Caldas / Once Caldas 1–0 Medellín

2014: Medellín 1–3 Once Caldas / Once Caldas 2–2 Medellín

2015: Medellín 0–0 Once Caldas / Once Caldas 0–2 Medellín

2016: Medellín 2–1 Once Caldas / Once Caldas 1–2 Medellín

Ley del EX:

DT: Javier Álvarez

Jugadores: Roberto Carlos Cortéz, Jaime Castrillón, Samuel Vanegas, Elkin Calle, Rubén Darío Hernández, Carlos Augusto Álvarez, Agustín Julio, Néider Morantes, Tressor Moreno, Carlos Rodas, Jhon Valencia, Jaime Arango, Sebastian Hernandez, Jhon Viáfara, Luis Alberto Núñez, Ayron del Valle, Juan Guillermo Baena, Marino García, Iván 'Champeta' Velazquez, Daniel Hernández, Jefferson Cuero, Gilberto García, Giovanni Hernández, César Quintero, Diego Amaya, Marlon Piedrahita, Juan David Cabezas, Jonathan Lopera, Jhonier Viveros, Julián Guillermo Rojas, Hansel Zapata.