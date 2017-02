Juan Fernando Quintero y Mao Molina se pierden el juego ante Cortuluá

Google Plus

Independiente Medellín no podrá contar con dos de sus figuras este martes en el juego contra Cortuluá por la quinta jornada de la Liga Aguila. Juan Fernando Quintero y Mauricio Molina no viajarán a Cali, pues ambos integrantes del plantel terminaron con problemas musculares el sábado ante Once Caldas y están a la espera de saber si podrán ser habilitados para el partido del próximo domingo ante Tigres. Así anunció el poderoso el reporte médico en su página web:

"Lunes, 20 de febrero de 2017.

Informe oficial del Departamento Médico del DIM

Así están Mauricio Molina y Juan Fernando Quintero tras presentar molestias en el partido que enfrentó a Independiente Medellín y Once Caldas, el compromiso del 18 de febrero fue válido por la fecha 04 de la Liga Águila 2017-I.

Mauricio Molina presentó una molestia muscular y fue sustituido en el inicio del segundo tiempo, tiene una inflamación en el isquiotibial. Se le realizará una resonancia magnética en horas de la tarde para determinar la incapacidad, está descartado para el compromiso ante Cortuluá.

Juan Fernando Quintero terminó el compromiso del sábado con sensación de dolor en isquiotibial. En la noche del 19 de febrero se le realizó una resonancia magnética que reporta signos de contractura e inflamación en isquiotibial izquierdo, por lo cual se debe realizar fisioterapia durante esta semana. No está apto para jugar ante Cortuluá, de acuerdo a la repuesta a la terapia durante la semana, se evaluará su presencia en el partido ante Tigres."

El partido contra Cortuluá se disputará este martes a las 8:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero, donde el conjunto 'panelero' oficia como local, mientras se hacen las mejoras en el estadio Doce de Octubre para tenerlo en óptimas condiciones para sus partidos en el fútbol colombiano.