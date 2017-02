Luis Zubeldía: "El equipo hizo ver inferior al rival"

Fotografía: VAVEL Colombia

Con una contundente victoria por 3-0, Medellín dejó en el camino a Tigres y se ubicó en lo más alto de la Liga Águila. Luis Zubeldía, técnico de la institución antioqueña, se mostró satisfecho con lo realizado por sus dirigidos en el Atanasio:

"Vi más homogéneo al equipo y noté que podíamos destacar las virtudes de cada uno. Por encima de eso estuvo la capacidad de llegar al gol de distintas maneras, el equipo va generando situaciones con el correr de los minutos", afirmó el DT.

Según Zubeldía, una de las principales virtudes del plantel es la capacidad de anotar de distintas maneras, cambiando el estilo: "Habíamos demostrado hacer goles de pelota parada, de remate, juego asociado, centros. Me gusta mucho esa faceta, porque no dependo de una sola forma".

"El equipo tiene que ir presentando distintas variantes acorde a los jugadores en disposición, jugamos con esta característica ofensiva porque consideraba que era lo mejor para este partido", agregó el argentino.

Para el entrenador, el resultado no refleja las falencias de Tigres, sino las virtudes de los locales: "No tengo dudas que el equipo hizo ver inferior al rival. No es que los rivales estuvieron muy mal hoy, sino que los lastimamos mucho; ellos tuvieron muchas propuestas, pero no les dimos chance".

"Yo no puedo hablar de estar conforme o no, porque la búsqueda de obtener triunfos es lo que me mantiene con ilusión y mucha fe. Seguiremos partido a partido, hoy tenemos trece puntos y estamos contentos, porque la afición se va con tres goles y la expectativa de que el equipo puede dar más", expresó quien fuera DT del Racing de Avellaneda.

"Queremos que la gente que viene se vaya feliz a su casa, porque trabajan toda la semana para venir a ver un espectáculo cada quince días y se los tenemos que dar, por ahora lo estamos cumpliendo".

Lo más preocupante para el entrenador después del partido de hoy fue la lesión de Valentín Viola, quien salió resentido y podría estar afuera de las canchas al menos 20 días: "Los equipos se hacen a través de las diferentes características y no tenemos un jugador con las características de él, además de Castro que está lesionado. Confío en que lo podremos reemplazar y lograr que no se note su ausencia".

Otro jugador que mencionó el técnico fue Juan Fernando Caicedo, quien malogró un penal hoy y se fue sin anotar, aunque sigue siendo el jugador del DIM con más goles en la temporada, junto con Viola (3):

"Es un jugador importante para nosotros, necesitamos cuidarlo desde el punto de vista físico, porque el equipo no se puede dar el lujo de jugar sin Caicedo. Viene en una buena racha, hoy siempre lo buscó. Me gusta que la hinchada reconozca su actitud".

Después de la victoria, John 'Goma' Hernández también atendió a la prensa y no ocultó su alegría por los tres puntos que se consiguieron: "Todos tuvimos un buen desempeño, en lo personal estoy feliz por la oportunidad de jugar más adelante, me gusta mucho estar ahí".

"Pudimos haber concretado otros goles para irnos con más ventaja, pero no fuimos eficaces, aunque conseguimos los tres puntos. Ganar siempre es importante, te sube el estado de ánimo, motiva mucho para estos partidos que vienen en camino".

Ahora, el líder del campeonato deberá concentrarse en el partido que tendrá entre semana ante Patriotas, válido por la fecha 7 del campeonato.