John Hernández: "Estamos bien recuperados para enfrentar al Cali"

Fotografía: DIM Oficial

Medellín llega hoy en buen estado de forma para su compromiso contra el Deportivo Cali en el Atanasio, después de vencer entre semana a Patriotas en un partido muy cerrado.

John Hernández, uno de los jugadores con más participación en el DIM este semestre, expresó estar tranquilo por la preparación que han tenido de cara al juego de hoy: "Hemos trabajado muy bien en la semana, estamos bien recuperados para enfrentar a este gran rival. Esperamos hacer un buen compromiso".

"Vamos a rotar en posiciones, eso es importante, me gusta eso del profe, que en cada partido nos rotamos", afirmó el volante, quien sostuvo además que de los movimientos de Quintero en el campo dependerá si ataca por dentro o por la banda.

'Goma' además habló de Christian Marrugo, mediocampista que también viene cumpliendo funciones como volante de marca: "Es positivo porque demuestra que Marrugo es un jugador con capacidad de jugar en varias posiciones, hoy en día el fútbol necesita jugadores así, a veces confunde a los rivales cambiar de posición".

"La capacidad del jugador te obliga a cumplir ciertas funciones, yo tengo que llegar a marcar, pisar área. Él (Zubeldía) dice que es fundamental que yo le llegue al área, me gusta que cada partido tiene su forma de trabajar, es muy impredecible, me gusta que me exija que llegue al área, que me sume en segunda línea o que le ayude a Didier a marcar", agregó Hernández.

Finalmente, el jugador fue enfático en que la situación actual entre las hinchadas del DIM y el Cali no se puede "mezclar dentro del juego": "Esto es alegría y felicidad, todo lo contrario a los problemas y las cosas malas que se dan por fuera. Se pone muy bueno esto, porque los últimos enfrentamientos con Cali han sido clásicos, partidos de finales".

El partido contra el Deportivo Cali iniciará a las 7:45 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. De ganar, el DIM se mantendrá en la cima del campeonato.