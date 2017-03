Luis Carlos Arias: "Queremos adelantar puntos para lo que se viene"

Google Plus

Fotografía: DIM Oficial

El jugador del Medellín se manifestó satisfecho luego del triunfo de su equipo 3-1 frente al Deportivo Cali. Manifestó que su sustitución en el segundo tiempo se debía a un cansancio físico y no a una lesión de gravedad.

"Recibí varios golpes, la expulsión de Orejuela fue por eso mismo , en una jugada el balón me pega en una costilla, yo le dije al arbitro, pero creo que no venía con intención. Salí por que quedé un poco mareado y me sentía cansado". "Fuimos superiores, contundentes y por eso ganamos".

El volante también destacó la actuación de sus compañeros Jhon 'La Goma' Hernández y Juan D. Valencia.

"Sabemos que la 'Goma' siempre entra bien y está esperando para oportunidades de gol.Estoy muy feliz por Juan David Valencia y el golazo que hizo hoy, la gente no lo quiere mucho pero es una gran persona y un gran jugador".Afirmó Arias.

Entre otras cosas el jugador destacó la importancia de los puntos que el Deportivo Independiente Medellín está acumulando para así saber afrontar los demás torneos que se vienen: " Falta mucho para clasificar, ahora viene copa, queremos adelantar en puntos hasta la Libertadores y tener un colchón para lo que viene que son muchos partidos".

El próximo rival del poderoso será el Deportivo Pasto, Arias concluyó hablando del siguiente contrincante: " es un equipo que juega bien tiene jugadores rápidos que aguantan bien la pelota, esperamos descansar bien y afrontar el encuentro con buena responsabilidad".