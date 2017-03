Luis Zubeldía: "Estamos ante un partido importante para nosotros y la gente"

Google Plus

Fotografía: DIM Oficial

El Deportivo Independiente Medellín realizó hoy trabajos físicos en Sofasa de cara al clásico antioqueño de mañana. El profesor Luis Zubeldía aún no dio el once titular, dentro del cual se sabe de antemano que la mayor ausencia es la de Didier Moreno (sanción), quien venía siendo uno de los jugadores con más minutos en el club.

"Para nosotros fue sorpresiva la sanción a Didier desde todo punto de vista y justo para este partido, sea casualidad o no. Realmente ha sido una baja importante y posiblemente lo reemplace Lopera, que es el volante que tenemos como alternativa, viene trabajando bien y naturalmente esa posición queda en manos de él", afirmó el técnico.

Además de Jonathan Lopera, la otra opción del DT es repetir el módulo que uso ante Patriotas, con un Marrugo retrasado hasta la zona de volantes de marca: "Es una posibilidad, dependo mucho de cómo se recuperen los jugadores de aquí a mañana, hoy han amanecido muchos bien, otros con dolores".

"Lo que uno lamenta en estas situaciones es no llegar con todos disponibles para tomar otras decisiones, pero es lo que toca y el equipo siempre ha dado muestras de estar a la altura", complementó Zubeldía.

El argentino vivirá su primer clásico entre el DIM y el Nacional al mando del cuadro Rojo, lo cual representa una motivación extra: "Estamos ante un partido muy importante para nosotros y la gente. Sabemos que gran parte del estadio estará con gente de ellos, ese espectáculo uno lo quiere vivenciar, ver cómo con menos gente en el estadio se hacen sentir más, para nosotros eso es muy alentador".

"Tenemos que jugar bien al fútbol y hacer un planteo inteligente para defender la punta más que nunca". "A mí me gusta que todos hagan goles, pero los delanteros más, por eso uno lamenta no contar con dos de los cuatro por naturaleza, que son Castro y Viola. La virtud de este equipo es el aporte de los volantes cuando no están los delanteros", sostuvo el estratega.

Finalmente, el DT mencionó a Yairo Moreno, quizá el punto más alto que tuvo el DIM en la derrota ante River: " Puede ser una alternativa, él ha rendido muy bien con espacios y cuando el equipo ya tiene un desgaste, eso hay que tenerlo en cuenta. Las posibilidades aumentan para él de jugar en un corto plazo".

Mañana se disputará el choque de puntero y escolta de la Liga Águila en la jornada de clásicos, en un partido que arrancará a las 7 y 45 de la noche.