Triunfo 'poderoso' en el Campín

Google Plus

Santa fe: LEANDRO CASTELLANOS, JOSÉ MOYA, JAVIER LÓPEZ, DAIRON MOSQUERA, JUAN DANIEL ROA, YEISON GORDILLO, BALDOMERO PERLAZA (KEVIN SALZAR, MIN. 58), CRISTIAN BORJA (JOHAN ARANGO, MIN. 63), JONATHAN GÓMEZ, ANDERSON PLATA (DAMIR CETER, MIN. 71), DENIS STRACQUALURSI

DIM: DAVID GONZÁLEZ, MARLON PIEDRAHITA, ANDRÉS MOSQUERA, HERNÁN PERTUZ, JUAN DAVID VALENCIA, CHRISTIAN MARRUGO (C), DIDIER MORENO (JUAN C. SAÍZ, MIN. 93), JOHN E. HERNÁNDEZ, LUIS C. ARIAS, YAIRO MORENO (HECHALAR, MIN. 83), JUAN FERNANDO CAICEDO (NAZARIT, MIN. 80).

MARCADOR: 0-1 MIN 50 HERNÁN PERTUZ

ÁRBITRO: MARIO HERRERA (META) AMONESTÓ A ANDRÉS MOSQUERA (MIN. 11), DIDIER MORENO (MIN. 51), CHRISTIAN MARRUGO (MIN. 52), JUAN MOYA (MIN. 57), DAVID GONZÁLEZ (MIN. 60), MARLON PIEDRAHITA (MIN. 84), YEISON GORDILLO (MIN. 85). EXPULSÓ A JOHAN ARANGO (MIN. 66).

INCIDENCIAS: ENCUENTRO VÁLIDO POR LA FECHA 11 DE LA LIGA ÁGUILA 2017-I. PARTIDO DISPUTADO EN EL ESTADIO EL CAMPÍN DE BOGOTÁ. 12.000 ESPECTADORES.