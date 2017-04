Luis Zubeldía: "Pudimos cumplir con lo planificado"

Google Plus

Luis Zubeldía: "la mayoría por primera vez que jugaron juntos" | Foto: Telemedellín.

Deportivo Independiente Medellín le ganó a Rionegro Águilas por la mínima diferencia en condición de visitante. Los 'rojos' se ubican segundos en la tabla de posiciones de la Liga Águila con 28 unidades, número que prácticamente les asegura su estadía en la siguiente fase.

El director técnico del DIM no escondió su alegría y reconoció el rol del equipo en el campo de juego: "Primero felicitar al plantel, dieron una muestra de que los 28 puntos que tenemos en la tabla están relacionados con el aporte del plantel. Es importante que pudimos cumplir con lo planificado, había jugadores que venían de sus lesiones y otros que hacía mucho no jugaban y pudimos sacar un partido muy difícil", manifestó, Luis Zubeldía.

Entre los jugadores que volvían a tener minutos en cancha, luego de recuperarse de sus lesiones, se encontraban Juan Fernando Quintero y Leonardo Castro, piezas claves en el equipo que por momentos el cuadro 'poderoso' extrañó.

Por su parte, el volante creativo del DIM venía de una ausencia de aproximadamente cuatro semanas. Sin embargo, 'Quinterito' retornó con el gol que significó la victoria, además, tuvo una notable actuación en el compromiso: "Muy contentos, ganamos que era lo importante. Felicito a mis compañeros porque hicieron las cosas bien", comentó Juan Fernando Quintero.

De igual forma, el jugador aprovechó para hablar sobre Melgar, rival que tendrán por la Copa Libertadores: "Es difícil, tenemos que revertir esta historia. Me genera mucha felicidad y motivación poder jugar ese partido", explicó Quintero refiriéndose a la complicada situación en la que se encuentra el equipo en dicho torneo internacional.

Otro de los jugadores que volvió a tener minutos en el torneo local luego de una lesiones que lo sacó alrededor de nueve meses de las canchas fue el delantero Leonardo Castro: "Contento porque se vuelve y como titular, se debe al gran trabajo que se hace entre semana. Poco a poco voy ganando terreno y minutos", expresó Castro.

Asimismo, el delantero del DIM dio sus sensaciones al reencontrase con el fútbol a nivel competitivo y con mayores requerimientos físicos: "La verdad pienso en lo que tengo que hacer y en lo que me dice el 'profe', el miedo lo dejo a un lado". Por otra parte, Leonardo Castro precisó lo que será el compromiso internacional: "hay que trabajar esta semana, trabajar algunos errores que se cometieron y empezar a sumar de a tres".

El estratega 'poderoso' reconoció la importancia de la victoria ante las 'águilas doradas': "El triunfo en sí sirve para recuperarnos un poquito del sabor amargo del otro día. Cuando uno juega dos torneos y en uno no se gana, uno quiere recuperarse de manera inmediata aún con todas las dificultades que conlleva jugar dos torneos, pero sí, viene bien para poder trabajar tranquilo y el jueves poder ganar y arrimarnos al puntero que es River".

Zubeldía sobre sus dirigidos

"A Castro lo hicimos que juegue 45 minutos para poder contar con él también el día jueves. El doctor fue bien claro con la idea de que vaya haciendo fútbol de manera progresiva", sostuvo el argentino Luis Zubeldía.

Además, aclaró porque no fue titular en el partido ante Emelec: "Leí unos cuestionamientos sobre porque no le di más minutos a Castro en Ecuador y me parece una barbaridad. Creo que es obvio que si uno lo va poniendo de a ratos es porque tengo esa indicación y porque creemos que es lo mejor para él"

Con respecto a la postura presentada por el equipo ante Rionegro el técnico señaló: "Veníamos de un viaje y de un golpe duro. Un grupo se quedó acá preparando el partido como es el caso de Tipton, Atuesta, entre otros. La cancha nos costó al principio y seguramente nos costó la sincronización. Si bien nos conocemos como equipo, la mayoría por primera vez jugaron juntos, entonces era obvio que nos iba a costar tener una homogeneidad en el juego."

Finalmente rescató la solidez que tuvo el equipo en todas sus líneas: "Sí tuvimos homogeneidad en el orden que es lo mínimo que se les puede pedir y lo más fácil de adquirir. Después tuvimos situaciones y con Quintero una pelota parada es medio gol y teníamos gente alta para que suceda lo que sucedió".